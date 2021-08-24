На трассе М-5 между Самарой и Тольятти свалился набок грузовик

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Днем 24 августа на трассе М-5 между Самарой и Тольятти в аварию попал водитель грузовика, ехавший со стороны областного центра. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.