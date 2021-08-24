На трассе М-5 между Самарой и Тольятти свалился набок грузовик

Днем 24 августа на трассе М-5 между Самарой и Тольятти в аварию попал водитель грузовика, ехавший со стороны областного центра. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе съезда к пос. Приволжский он опрокинулся на правый бок и повредил при этом железное разделительное ограждение.
Пострадавших нет.
По факту случившегося полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!