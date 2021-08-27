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Евгений Печерских: "Создание специальной программы трудоустройства - величайшая победа в отношении решения проблем людей с инвалидностью"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В России по поручению Президента Владимира Путина разработают программу трудоустройства людей с ограничениями по здоровью. В Самарской области проживает более 200 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 30% — трудоспособного возраста, но работой обеспечены не все. Новая программа занятости поможет создать специализированные рабочие места и трудоустроить представителей этой категории граждан.

Председатель правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских считает: "Инициатива, которая высказана Президентом, мне кажется, это величайшая победа в отношении решения проблем людей с инвалидностью, потому что занятость инвалидов — это то, на чем зиждется вся реабилитация этой категории людей. Основная цель реабилитации — это получение материальной независимости, а ее можно получить, только имея хорошую работу, возможность получать зарплату, при этом чувствовать себя полноценным членом общества, выполняющим не только работу, но и пополняющим бюджет государства путем отчисления налогов".

Разработка специальной программы трудоустройства людей с инвалидностью — это большая часть работы, которую ведет государство, по снижению уровня безработицы и созданию возможностей для самореализации каждого человека. Так, в стране введены субсидии работодателям для трудоустройства безработных, запущены программы бесплатного обучения граждан по наиболее востребованным профессиям, старшекурсникам педагогических вузов предоставлена возможность работать в школах, совмещая работу и учебу, введена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, также разрабатывается программа молодежной занятости.

Для поддержки людей с ограничениями по здоровью введены штрафы за отказ в обслуживании инвалидов и пожилых людей в столовых, магазинах, поликлиниках, родители нетрудоспособных инвалидов с детства получают гарантированную доплату к пенсии, семьи с инвалидами 1-2 группы или с детьми-инвалидами — компенсацию 50% от взносов на капремонт.

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