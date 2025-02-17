16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В феврале федеральные льготники Самарской области начали получать увеличенную ежемесячную денежную выплату РСХБ соберет 25 000 книг для сельских школ Сотрудники "Т Плюс" присоединились к общероссийской акции "Дарите книги с любовью" Нефтепереработчики Новокуйбышевска подарили книги семьям социальной гостиницы Тольяттиазот поддержал проект по нейроречевому развитию детей-сирот

Соцподдержка Общество

В феврале федеральные льготники Самарской области начали получать увеличенную ежемесячную денежную выплату

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 245 тыс. федеральных льготников получают ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля ЕДВ была проиндексирована на 9,5%. Для ее повышения жителям Самарской области не пришлось никуда обращаться.

Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям РФ и СССР, а также Героям Труда. В зависимости от категорий граждан размер ЕДВ может разниться.

В случае, если у человека несколько оснований на выплату, он может выбрать более выгодный для себя вариант получения ЕДВ по одной из категорий. Кроме того, все пенсионеры получают ежемесячную денежную выплату вместе с пенсией.

"Наряду с ежемесячной денежной выплатой Отделение СФР по Самарской области проиндексировало и стоимость набора социальных услуг. Теперь его размер составляет 1728 рублей", — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Самарской области Елена Кривошеева.

Гражданин может выбирать, как именно ему получать НСУ: частично или полностью в натуральном виде либо полностью в денежном эквиваленте.

В своей натуральной форме НСУ предоставляется:

— бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью;

—  путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках, а также проездом к месту лечения и обратно;

— бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

"Если гражданин хочет изменить способ получения НСУ, он может это сделать до 1 октября текущего года. Таким образом, в 2026 году будет действовать уже новый порядок получения социального пакета", — сообщила начальник управления установления социальных выплат Отделения Социального фонда России по Самарской области Ольга Кочет.

Подать заявление на изменение формы получения набора социальных услуг можно в электронном виде через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе регионального Отделения СФР.

В случае, если гражданин уже подавал заявление и желает сохранить получение НСУ в прежнем виде, обращаться в региональное Отделение СФР не потребуется. Соцпакет будет предоставляться в ранее выбранной форме до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение и не обратится с новым заявлением.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России, позвонив по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2