В феврале федеральные льготники Самарской области начали получать увеличенную ежемесячную денежную выплату

В Самарской области 245 тыс. федеральных льготников получают ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля ЕДВ была проиндексирована на 9,5%. Для ее повышения жителям Самарской области не пришлось никуда обращаться.

Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям РФ и СССР, а также Героям Труда. В зависимости от категорий граждан размер ЕДВ может разниться.

В случае, если у человека несколько оснований на выплату, он может выбрать более выгодный для себя вариант получения ЕДВ по одной из категорий. Кроме того, все пенсионеры получают ежемесячную денежную выплату вместе с пенсией.

"Наряду с ежемесячной денежной выплатой Отделение СФР по Самарской области проиндексировало и стоимость набора социальных услуг. Теперь его размер составляет 1728 рублей", — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Самарской области Елена Кривошеева.

Гражданин может выбирать, как именно ему получать НСУ: частично или полностью в натуральном виде либо полностью в денежном эквиваленте.

В своей натуральной форме НСУ предоставляется:

— бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью;

— путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках, а также проездом к месту лечения и обратно;

— бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

"Если гражданин хочет изменить способ получения НСУ, он может это сделать до 1 октября текущего года. Таким образом, в 2026 году будет действовать уже новый порядок получения социального пакета", — сообщила начальник управления установления социальных выплат Отделения Социального фонда России по Самарской области Ольга Кочет.

Подать заявление на изменение формы получения набора социальных услуг можно в электронном виде через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе регионального Отделения СФР.

В случае, если гражданин уже подавал заявление и желает сохранить получение НСУ в прежнем виде, обращаться в региональное Отделение СФР не потребуется. Соцпакет будет предоставляться в ранее выбранной форме до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение и не обратится с новым заявлением.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России, позвонив по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.