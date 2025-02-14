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Сотрудники "Т Плюс" присоединились к общероссийской акции "Дарите книги с любовью"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал "Т Плюс") приняли участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения. Энергетики собрали свыше 300 томов художественной литературы. Их направили в библиотеку села Васильевка.

Сбор книг традиционно организовал профсоюзный комитет и молодёжный совет ТЭЦ ВАЗа. На протяжении последних двух недель на проходной электростанции был организован приём книг из домашних библиотек работников.

"Персонал станции поддерживает различные начинания, связанные с ответственным использованием природных ресурсов. Например, в настоящее время на ТЭЦ проходит также сбор отработанных батареек, которые впоследствии будут переданы специализированным организациям для утилизации", — отметил технический директор — главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

Работники "Т Плюс" принимают активное участие в экологических акциях. В частности, за последние шесть лет энергетики восстановили 28 гектаров соснового бора в Тольятти, высадив свыше 95 тысяч сеянцев.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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