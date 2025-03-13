Социальный проект "Вызов" в Самаре помог воссоединить семью

Самарская область вошла в пул регионов, участвующих в федеральном проекте "Вызов", который направлен на внедрение семьесберегающего подхода. В рамках проекта оказывается поддержка семьям в трудных жизненных ситуациях с тем, чтобы не допустить размещения детей в государственных учреждениях.

Фото из личного архива Юлии Алейниковой

"Вызов" — это спецпроект федеральной программы "Дети в семье", которая реализуется уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой.

"Для губернии это очень важная миссия. Именно мы будем апробировать различные семьесберегающие технологии, которые потом будут тиражироваться на всю страну", — рассказала советник губернатора, региональной куратор проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая.

На недавно состоявшейся встрече с Уполномоченным по правам ребенка в области Юлией Николаевой глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что крайне важно внедрить семьесберегающий подход и сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются в соцучреждениях.

Почти за 4 месяца работы проекта "Вызов" удалось снизить количество таких детей на 10%.

Девиз проекта — "каждый ребенок должен жить в семье". Суть начинания в том, чтобы сокращалось количество детей, находящихся в государственных учреждениях. Для этого внедряется семьесберегающий подход, когда в центре внимания находится не только ребенок, а вся семья. Для этого в регионе необходимо выстроить устойчивую систему помощи, ориентированную на приоритетное воспитание детей в родной семье, недопущение необоснованного разлучения детей и родителей тогда, когда им можно помочь.

"Мы должны сохранить семью полноценной, обладающей ресурсами для воспитания детей", — поясняет куратор проекта.

Одной из участниц проекта стала семья Юлии Алейниковой. В семье две дочери: Ангелина шести лет и Милана трех лет. После развода с мужем молодой маме пришлось переехать к родственникам в деревню. Средств, чтобы создать для девочек необходимые условия, не было. В этот непростой для женщины период Ангелина и Милана попали в социальное учреждение.

"Я нашла в себе силы и помирилась с отцом девочек. Мы снова переехали в город. Правда, не было денег даже на самое необходимое", — вспоминает Алейникова.

Вернуть детей маме удалось благодаря проекту "Вызов", региональный оператор проекта приобрел для семьи необходимую мебель, социальные службы помогли подготовить квартиру для возвращения девочек домой.