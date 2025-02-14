Нефтепереработчики Новокуйбышевска подарили книги семьям социальной гостиницы

В Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, для работников АО "НК НПЗ" (входит в Самарскую группу НК "Роснефть) стало доброй традицией дарить книги — в первую очередь тем, кто больше всех нуждается во внимании и заботе.

Заводчане уверены, лучшего подарка, чем книга, не может быть. Даже современные электронные гаджеты не способны подарить такое удовольствие детворе и взрослым, как книга — новая, заманчиво пахнущая типографской краской, или уютный, потертый томик с чьими-то заметками на полях.

Поэтому уже пятый год сотрудники Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода проводят акцию книгодарения. Заводчане целыми коллективами закупают новые издания или приносят книги из домашней библиотеки.

Так, всеобщими усилиями, собралась большая библиотека для детей и взрослых: беллетристика, фантастика, психология, история, педагогика, книги для любителей кулинарии и рукоделия, энциклопедии, полезные советы и много других интересных изданий.

В прошлом году заводчане пополнили фонд библиотеки школы-интерната им. И. И. Егорова, а в этом году, 12 февраля, волонтёры "Роснефти" приехали с подарками в социальную гостиницу "Доверие", где временно проживают мамы с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Щедрый дар пополнит небольшую библиотеку социальной гостиницы, которая разместилась в игровой комнате. Марина Уваева, психолог СГ "Доверие", отметила, что книги, подаренные волонтерами "Роснефти", обязательно будут востребованы. Пригодятся книги и ей, как специалисту, работающему и с мамами, и с детьми.

Обрадовались подаркам и взрослые, и дети: вместе с гостями в уютной гостиной собрались мамы с малышами. Сегодня в гостинице находятся 20 семей. В основном это одинокие мамы с детишками, попавшие в непростые жизненные ситуации. Самому маленькому постояльцу — Марселю — всего семь месяцев, и мама Карина очень любит читать ему вслух детские сказки.

Разбежались глаза от восхищения и у 11-летнего Серёжи. Мальчик обязательно будет читать яркие энциклопедии и художественные произведения своему брату и двум сёстрам, заверила мама.

А вот 3-летняя Любаша выбрала книги для мамы с пользой: во-первых, девочка сразу взяла книгу про своего обожаемого Колобка, а другие сказки предложила маме — та увлекается вязанием игрушек, и дочка поможет выбрать ей новые модели для творчества. Кроме книг, Любаше и другим детям, достались красивые наборы для рисования в сумке-шопере с логотипом компании "Роснефть".

Директор социальной гостиницы "Доверие" Лариса Головкина от всего сердца поблагодарила заводчан за подарки. Гостиницу и АО "НК НПЗ" связывает многолетняя дружба — заводчане постоянно спрашивают, в чём нуждаются в этом социальном учреждении и сразу приходят на помощь. По ее словам, социальная гостиница в городе не пустует. Очень важно, что есть такое место, где помогут нуждающимся, согреют теплом, создадут практически домашние условия для оказавшихся в сложной ситуации матерей с детьми .

И волонтёры компании "Роснефть" тоже остались довольными от этого мероприятия. Дарить и делать что-то доброе всегда приятно. К слову, на счету заводчан-волонтёров много разных полезных дел, участие в разных социально значимых акциях и проектах. Это и экологические акции по высадке растений, уборке городских территорий, расчистке акваторий озёр и рек Самарской области, защита редких животных и птиц. Акция книгодарения — одна из любимых.