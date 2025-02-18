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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Приятные знаки внимания": "Пятёрочка" предлагает украсить свой дом стильным декором

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую накопительную акцию "Приятные знаки внимания", которая продлится до 14 апреля 2025 года. Теперь наполнить дом стильным и уютным декором можно со скидкой до 60%, собирая коллекцию предметов интерьера.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

"Приятные знаки внимания" — это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой "Х5 Клуба" или при приобретении товаров-партнёров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Также товары можно приобрести за полную стоимость.

Всего в коллекции 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят ваш дом или станут отличным подарком для близких.

Кроме того, для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении "Пятёрочка". В ходе которой игроки могут зарабатывать звёздочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности: с её помощью можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении "Пятёрочка".

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ИНН 7825706086

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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