"Приятные знаки внимания": "Пятёрочка" предлагает украсить свой дом стильным декором

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую накопительную акцию "Приятные знаки внимания", которая продлится до 14 апреля 2025 года. Теперь наполнить дом стильным и уютным декором можно со скидкой до 60%, собирая коллекцию предметов интерьера.

"Приятные знаки внимания" — это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой "Х5 Клуба" или при приобретении товаров-партнёров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Также товары можно приобрести за полную стоимость.

Всего в коллекции 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят ваш дом или станут отличным подарком для близких.

Кроме того, для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении "Пятёрочка". В ходе которой игроки могут зарабатывать звёздочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности: с её помощью можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении "Пятёрочка".