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Тольяттиазот поддержал проект по нейроречевому развитию детей-сирот

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольяттинском центре для детей и подростков "Дельфин" был реализован проект "Студия нейроречевого развития". Инициатива социального учреждения получила поддержку "Тольяттиазота" в рамках VII этапа программы "Химия добра" в 2024 году.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Проект "Дельфина" направлен на коррекцию речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей. На грантовые средства ТОАЗа было закуплено специальное оборудование, представляющее собой интерактивную панель, экран с сенсорным управлением и встроенный компьютер. Преимуществами нового устройства являются многофункциональность, мобильность и вариативность.

В социальном центре оборудование будет применено как для индивидуальных, так и для групповых занятий. Педагоги будут проводить коррекционную работу в игровой форме, развивая при этом не только навыки речи, но и мелкую моторику, логическое мышление и творческий потенциал детей. Данную методику планируется распространить в других образовательных учреждениях.

На открытии студии были продемонстрированы возможности логопедического устройства. Кроме того, сотрудники "Тольяттиазота" провели для воспитанников "Дельфина" викторину на тему химии и организовали просмотр мультфильмов, направленных на экологическое воспитание и отражающих миссию Компании.

Грантовый конкурс общественных инициатив "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов "Тольяттиазота". За время его существования поддержку получили свыше 80 организаций на сумму более 16 млн рублей.

"В 2024 году грантовые средства по программе "Химия добра" получили 11 организаций Тольятти и Ставропольского района Самарской области. Это инициативы в области образования, спорта и благоустройства территорий. Сейчас мы начали собирать обратную связь от победителей, а также проверять эффективность, значимость и актуальность заявленных проектов. В первую очередь наше внимание направлено на подрастающее поколение, особенно на детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сегодня мы видим, что "Студия развития" в  социальном центре поможет не только скорректировать трудности речи, но и создать более комфортные условия для адаптации детей", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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