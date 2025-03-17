Фонд "Личное участие" стал сертифицированным партнером федерального Банка еды "Русь"

Самарский благотворительный фонд "Личное участие" получил статус сертифицированного партнера федерального Благотворительного фонда "Банка еды "Русь". Это позволит увеличить объемы продовольственной помощи нуждающимся жителям Самарской области. "Личное участие" рассчитывает, что к проекту присоединятся новые партнеры, волонтеры и благополучатели.

Фонд "Личное участие" сотрудничает с Банком еды "Русь" с 2018 года, реализуя программу "Помощь в трудной жизненной ситуации". За 2024 год 54 000 человек получили поддержку в виде продуктов питания и предметов первой необходимости, всего было роздано 66 тонн гуманитарной помощи на сумму 11 900 000 рублей. Ежемесячно в Самарской области проходит всероссийская акция "Корзина доброты". Более 50 волонтеров фонда собирают около тонны продуктов в магазинах сети X5 GROUP ("Пятерочка", "Перекресток"). Регулярную продовольственную поддержку получают более 100 семей — пожилые люди, семьи в трудной жизненной ситуации, люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи.

"В статусе сертифицированного партнера Банка еды "Русь" мы приглашаем к сотрудничеству волонтеров и некоммерческие организации Самарской области, готовые принять участие в распределении продуктов нуждающимся людям. Также будем рады партнерству с торговыми сетями и производителями", — рассказывает заместитель председателя правления благотворительного фонда "Личное участие" Надежда Голубкова.