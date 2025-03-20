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В Самарской области помогают создавать приемные семьи для пожилых людей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области активно развивается институт приемной семьи для пожилых и людей с инвалидностью. Регион одним из первых в стране начал оказывать поддержку таким семьям. Сегодня в условиях приемной семьи проживают более 170 человек. Всего с начала действия этой меры поддержки уют и заботу получили почти 1 тысяча жителей области.

В настоящее время в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" в Самарской области действует целый ряд мер поддержки. Один их них — приемная семья для пожилых граждан и инвалидов. Приемную семью могут создать люди, не являющиеся близкими родственниками, заключившие трехсторонний договор с комплексным центром социального обслуживания населения по месту жительства.

Жительницы Самары Марина Стукалова и Наталья Заворина знают друг друга более 30 лет, общались семьями. Потом у Натальи Ивановны случилось несчастье — умер супруг, с которым они прожили более 50 лет. Справляться с бытовыми хлопотами стало тяжело, одиночество угнетало. Марина Анатольевна помогала чем могла — хлопотала по хозяйству, провожала до аптеки, сопровождала в поликлинику. Однажды женщины узнали, что можно создать приемную семью, и решили тоже попробовать. Специалисты комплексного центра соцобслуживания рассказали подробности, помогли с оформлением документов.

В сентябре прошлого года заключили договор, по которому Марина Анатольевна приняла Наталью Ивановну в приемную семью. Прежде чем договор был заключён, с будущими родственницами поработал психолог, чтобы узнать, действительно ли комфортным будет совместное проживание. Выяснилось, что у них практически идеальная совместимость. Дети у обеих давно выросли, поэтому спокойно отнеслись к такому решению.

"Мы живем душа в душу. Наталье Ивановне нужна моя помощь, мне — ее внимание и участие", — рассказывает Марина Анатольевна.

У новоиспеченных родственниц насыщенная жизнь. Они ходят в группу активного долголетия при комплексном центре, посещают лекции, спектакли. По вечерам гуляют с собакой Павлиной, которую Марина Анатольевна взяла из приюта пять лет назад.

"Любому человеку сложно обходиться одному, особенно когда до этого была семья. Мы с мужем прожили 54 года. Поэтому его уход я переносила болезненно, — рассказывает Наталья Ивановна. — Хорошо, что на помощь пришла Марина. Это стало для меня спасением. По вечерам мы гуляем, посещаем театры и другие мероприятия. Мы живем как две сестры".

Подробную информацию о возможности создания приемной семьи для пожилых и людей с инвалидностью можно получить в Комплексных центрах социального обслуживания населения, которые есть в каждом муниципальном образовании.

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