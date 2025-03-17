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Бессрочная и безлимитная: В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой "Zа Победу!"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева участникам СВО, проживающим на территории региона, теперь также предоставляется проездная социальная карта "Zа Победу!". Карта является бессрочной с неограниченным количеством поездок.

Напомним, в прошлом году в регионе начала действовать мера поддержки семей участников СВО — проездная социальная карта "Zа Победу!". Ен могут оформить:

  • супруги участники СВО,
  • их дети в возрасте от 7 до 18 лет и студенты до 23 лет, обучающиеся очно,
  • вдовы и вдовцы участников СВО, не вступившие в повторный брак,
  • дети погибших участников СВО в возрасте от 7 до 18 лет и студенты до 23 лет, обучающиеся очно,
  • родители участников СВО и родители погибших участников СВО.

Теперь, в соответствии с решением главы региона, карту могут оформить сами участники СВО, например, приехавшие в отпуск.

Получить карту можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление,
  • паспорт заявителя, в том числе паспорт ребенка, достигшего 14 лет,
  • документы (сведения), подтверждающие участие в СВО,
  • фотография держателя социальной карты,
  • документы, подтверждающие родство с участником СВО (для членов семей участников СВО).

Карту изготовят в течение 2 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.
Социальная карта "Zа Победу!" дает право бесплатного проезда автомобильным транспортом (кроме такси) городского и пригородного сообщения, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном, а также пригородным железнодорожным транспортом в пределах территории Самарской области.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области тел. 8-800-100-56-61.

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