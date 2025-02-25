Союз машиностроителей продолжает оказывать помощь участникам СВО

Три года назад в ответ на возникшие вызовы председатель Союза машиностроителей России Сергей Викторович Чемезов инициировал гуманитарную акцию "Всегда рядом". Созданный в рамках СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям фонд стал важным источником помощи в условиях спецоперации. Поддержка оказывалась как мирным жителям, столкнувшимся с последствиями конфликта, так и бойцам на линии фронта.

Сотрудники и руководители оборонных предприятий и высокотехнологичной промышленности направляли свои средства на единый спецсчет, передавали помощь через региональные отделения СоюзМаш в зону боевых действий.

Союз машиностроителей и его региональные отделения отправляли гуманитарную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости пострадавшим от военных действий мирным жителям, обеспечивали отечественным медицинским и промышленным оборудованием новые субъекты РФ, оказывали поддержку участникам СВО и членам их семей, передавали высокотехнологичное оборудование на передние рубежи.

С 24 февраля 2022 года было израсходовано 682 млн рублей.

"Выражаю глубокую благодарность всем, кто оказывает помощь фронту, кто продолжает трудиться на оборонных предприятиях на благо нашей страны, кто заботится о наших защитниках. Союз машиностроителей России", - сказал первый вице-президент СоюзМаш России, председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. - Мы и далее продолжим свою гуманитарную миссию".

Активное участие в акции "Всегда рядом" принимает и Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО). При поддержке банка НОВИКОМ, председатель правления которого является куратором ВРО, и благотворительного фонда "Отечество" помощь оказывается образовательным учреждениям и молодежным организациям в ЛНР. Также ВРО ведет работу по восстановлению мемориалов, сохраняя историческую память для будущих поколений.