Союз машиностроителей продолжает оказывать помощь участникам СВО

Три года назад в ответ на возникшие вызовы председатель Союза машиностроителей России Сергей Викторович Чемезов инициировал гуманитарную акцию "Всегда рядом". Созданный в рамках СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям фонд стал важным источником помощи в условиях спецоперации. Поддержка оказывалась как мирным жителям, столкнувшимся с последствиями конфликта, так и бойцам на линии фронта.
Сотрудники и руководители оборонных предприятий и высокотехнологичной промышленности направляли свои средства на единый спецсчет, передавали помощь через региональные отделения СоюзМаш в зону боевых действий.
Союз машиностроителей и его региональные отделения отправляли гуманитарную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости пострадавшим от военных действий мирным жителям, обеспечивали отечественным медицинским и промышленным оборудованием новые субъекты РФ, оказывали поддержку участникам СВО и членам их семей, передавали высокотехнологичное оборудование на передние рубежи.
С 24 февраля 2022 года было израсходовано 682 млн рублей.
"Выражаю глубокую благодарность всем, кто оказывает помощь фронту, кто продолжает трудиться на оборонных предприятиях на благо нашей страны, кто заботится о наших защитниках. Союз машиностроителей России", - сказал первый вице-президент СоюзМаш России, председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. - Мы и далее продолжим свою гуманитарную миссию".
Активное участие в акции "Всегда рядом" принимает и Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО). При поддержке банка НОВИКОМ, председатель правления которого является куратором ВРО, и благотворительного фонда "Отечество" помощь оказывается образовательным учреждениям и молодежным организациям в ЛНР. Также ВРО ведет работу по восстановлению мемориалов, сохраняя историческую память для будущих поколений.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????