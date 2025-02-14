РСХБ соберет 25 000 книг для сельских школ

14 февраля отмечается международный день книгодарения. В рамках своего 25-летнего юбилея Россельхозбанк запускает сбор 25 тыс. книг для передачи их библиотеки сельских школ. В акции примут участие сотрудники головного офиса и филиалов банка по всей стране.

Россельхозбанк присоединяется к масштабной всероссийской акции "Дарите книги с любовью" совместно с издательской группой "Эксмо-АСТ". Сбор будет длиться с 14 февраля по 14 апреля 2025 года. По итогам акции 25 тыс. книг будут переданы банком в библиотеки сельских школ в регионах России.

Дополнительно в офисах банка будут организованы книжные клубы — зоны буккроссинга, где все желающие смогут обменяться любимыми произведениями и обсудить свой читательский опыт.

"14 февраля в более чем 40 странах мира отмечается день книгодарения, когда читатели передают книги в детские дома, школы, благотворительными организациями или просто дарят книги друзьям или даже незнакомцам. К юбилею Россельхозбанка мы открываем сбор 25 000 книг для сельских школ, а также запускаем книгообмен внутри банка", — отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.