В Тольятти водитель оставил после ДТП трех пострадавших и скрылся

Ночью в Тольятти 27 августа водитель Volkswagen Polo врезался в металлическую конструкцию и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 3:30 на кольцевой развязке улиц М. Жукова, 40 лет Победы, Ворошилова и Ленинского проспекта. По данным полицейских, после столкновения водитель скрылся. Пострадали три пассажира иномарки, два из которых — 17-летние подростки.

"В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется розыск водителя", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.