В Тольятти водитель оставил после ДТП трех пострадавших и скрылся

Ночью в Тольятти 27 августа водитель Volkswagen Polo врезался в металлическую конструкцию и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП произошло в 3:30 на кольцевой развязке улиц М. Жукова, 40 лет Победы, Ворошилова и Ленинского проспекта. По данным полицейских, после столкновения водитель скрылся. Пострадали три пассажира иномарки, два из которых — 17-летние подростки.
"В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется розыск водителя", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!