Замминистра здравоохранения: Третья волна коронавируса задержалась в Самарской области

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко обратился к жителям региона по ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Недавно мы с нетерпением ждали окончания третьей волны заболевания, но надо признать, что в нашей области, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, третья волна задержалась дольше, чем мы планировали", - заявил он на странице ведомства в Инстаграме.

При этом он отметил, что в области широко идет процесс вакцинации жителей от COVID-19 - вакцинировано более миллиона жителей региона. Но сама по себе вакцинация не предотвращает передачу возбудителя болезни между людьми, между вакцинированными и невакцинированными. Поэтому соблюдение правил, которые предусмотрены с начала возникновения пандемии, остается обязательным для всех.

"Во-первых, это социальная дистанция. Необходимо по возможности избегать мест массового скопления людей. Во-вторых, соблюдать другие меры безопасности — носить маски и при необходимости перчатки. Почему нужна маска? Запомните, что даже вакцинированный человек, не заболев или перенося заболевание в легкой форме, может быть переносчиком вируса, поэтому мнение: я вакцинирован, поэтому не опасен для окружающих, ошибочно. В любом случае на кожных покровах и на слизистых оболочках даже вакцинированного человека может находиться вирус, и при чихании, кожных контактах возбудитель инфекции передается окружающим людям", - пояснил замминистра.

К непреложному правилу вернувшись домой, тщательно вымыть руки с мылом, добавилась рекомендация обработать руки кожным антисептиком, прежде чем начинать делать какие-то дела по дому. Это тем более актуально в различных учреждениях, где не всегда есть возможность вымыть руки, но обязательно должны быть антисептические средства для обработки рук.

"Конечно же, необходимо понимать — для того, чтобы остановить развитие заболевания, нам всем надо вакцинироваться. Это касается как тех, кто, к счастью, не болел, так и тех, кто перенес это заболевание. Увы, перенесенное заболевание не гарантирует защиту от повторного заражения инфекцией. А вот вакцинация поможет укреплению иммунитета, усилит защитные силы организма. Поэтому прививаться необходимо", - заявил Сергей Вдовенко.

По его словам, сейчас снимаются ограничения на прививку для тех, кого раньше не вакцинировали. Это прежде всего беременные женщины, которые входят в группу риска по развитию тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

"И у нас, к сожалению, есть случаи потерь молодых мам после родов от COVID-19. Поэтому тем беременным, которые входят в группу риска развития тяжелого течения инфекции, то есть имеют хронические заболевания, такие как сахарный диабет, выраженное нарушение жирового обмена, болезни органов дыхания и другие, не стоит пренебрегать опасностью и лучше вакцинироваться. Есть многочисленные данные как зарубежных, так и российских авторов, что вакцинация безопасна как для репродуктивного здоровья человека, так и для внутриутробного развития плода", - отметил чиновник от медицины.

"Хочу напомнить, что у нас стартует еще одна прививочная компания — против гриппа. Подчеркну, что благодаря тому, что в прошлом году у нас было привито от гриппа около 60% населения, нам удалось избежать заболеваемости жителей, что позволило несколько смягчить течение эпидемиологического процесса. Тех, кто привился от новой коронавирусной инфекции, мы ждем на вакцинацию от гриппа. А тем, кто только планирует прививки, советуем поторопиться, чтобы успеть привиться и от одного заболевания, и от другого", - посоветовал замминитра.