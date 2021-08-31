Стартаперов приглашают на деловую игру "Конвертируемый заем по новым правилам"

В июне 2021 года Госдума приняла закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей. Инвестор, выдавший стартапу конвертируемый заем, получит долю в компании, если наступят определенные условия, например стартап продемонстрирует кратный рост. Раньше в российском законодательстве такого инструмента не было.
Деловая игра позволит разобраться со многими вопросами составления договора инвестирования между стартапом и инвестором. Стартапы-участники будут работать в командах, их задача — за 30 минут согласовать условия договора конвертируемого займа, определить условия конвертации, размер инвестиций и максимально возможной доли инвестора.
В каждой команде, кроме представителей стартапа, будет инвестор и юрист — реальные специалисты из ФРИИ, YellowRockets и компаний-партнеров. Юридический консультант поможет сформулировать условия конвертации, подготовить список документов, которые подтверждают наступление этих условий. После обсуждения каждая команда представит подготовленные меморандумы. Жюри, в состав которого войдут представители фондов, бизнес-ангелы и юристы, разберет меморандум каждой команды и оценит работу.
Участники смогут получить консультации и задать свои вопросы директору по правовым инициативам ФРИИ Александре Орехович и руководителю YR Legal Елене Симон.
Участие в игре бесплатное. Количество мест ограничено, организаторы смогут взять только 5 команд. e.startupsamara.ru/legal-game
Бизнес-игра организована Региональным центром инноваций StartupSamara и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.
Соорганизаторами выступают Фонд развития интернет-инициатив и компания YellowRockets.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение