16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В этом году начнется реконструкция дороги Кинель – Богатое – Борское Глава Самары отказала в смене зонирования земли у ТЦ "Грин Парк" Апелляция освободила Зобнина и Семина от субсидиарки по долгам "Компаньона" Из Самары уходит "Карусель" В Самаре обсудили меры поддержки бизнеса

Экономика и бизнес

Стартаперов приглашают на деловую игру "Конвертируемый заем по новым правилам"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В июне 2021 года Госдума приняла закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей. Инвестор, выдавший стартапу конвертируемый заем, получит долю в компании, если наступят определенные условия, например стартап продемонстрирует кратный рост. Раньше в российском законодательстве такого инструмента не было.

Деловая игра позволит разобраться со многими вопросами составления договора инвестирования между стартапом и инвестором. Стартапы-участники будут работать в командах, их задача — за 30 минут согласовать условия договора конвертируемого займа, определить условия конвертации, размер инвестиций и максимально возможной доли инвестора.

В каждой команде, кроме представителей стартапа, будет инвестор и юрист — реальные специалисты из ФРИИ, YellowRockets и компаний-партнеров. Юридический консультант поможет сформулировать условия конвертации, подготовить список документов, которые подтверждают наступление этих условий. После обсуждения каждая команда представит подготовленные меморандумы. Жюри, в состав которого войдут представители фондов, бизнес-ангелы и юристы, разберет меморандум каждой команды и оценит работу.

Участники смогут получить консультации и задать свои вопросы директору по правовым инициативам ФРИИ Александре Орехович и руководителю YR Legal Елене Симон.

Участие в игре бесплатное. Количество мест ограничено, организаторы смогут взять только 5 команд. e.startupsamara.ru/legal-game

Бизнес-игра организована Региональным центром инноваций StartupSamara и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Соорганизаторами выступают Фонд развития интернет-инициатив и компания YellowRockets.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5