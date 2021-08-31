Стартаперов приглашают на деловую игру "Конвертируемый заем по новым правилам"

В июне 2021 года Госдума приняла закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей. Инвестор, выдавший стартапу конвертируемый заем, получит долю в компании, если наступят определенные условия, например стартап продемонстрирует кратный рост. Раньше в российском законодательстве такого инструмента не было.

Деловая игра позволит разобраться со многими вопросами составления договора инвестирования между стартапом и инвестором. Стартапы-участники будут работать в командах, их задача — за 30 минут согласовать условия договора конвертируемого займа, определить условия конвертации, размер инвестиций и максимально возможной доли инвестора.

В каждой команде, кроме представителей стартапа, будет инвестор и юрист — реальные специалисты из ФРИИ, YellowRockets и компаний-партнеров. Юридический консультант поможет сформулировать условия конвертации, подготовить список документов, которые подтверждают наступление этих условий. После обсуждения каждая команда представит подготовленные меморандумы. Жюри, в состав которого войдут представители фондов, бизнес-ангелы и юристы, разберет меморандум каждой команды и оценит работу.

Участники смогут получить консультации и задать свои вопросы директору по правовым инициативам ФРИИ Александре Орехович и руководителю YR Legal Елене Симон.

Участие в игре бесплатное. Количество мест ограничено, организаторы смогут взять только 5 команд. e.startupsamara.ru/legal-game

Бизнес-игра организована Региональным центром инноваций StartupSamara и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Соорганизаторами выступают Фонд развития интернет-инициатив и компания YellowRockets.