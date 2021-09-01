По числу свободных мест в Самаре лидируют сферы продаж, производства и транспорта

В Самаре больше всего свободных рабочих мест в сферах продаж, производства и транспорта. На каждую группу профессий в тройке лидеров приходится более 10% от количества всех вакансий, размещенных на Авито.

Медианная зарплата, которую обещают самарские работодатели, составляет 30 тыс. рублей. Но доходы квалифицированных специалистов могут быть гораздо выше.

В базе сервиса содержится свыше 8 тыс. объявлений о найме персонала в Самаре. Среди них можно найти вакансии инженера, бухгалтера, курьера, дизайнера, юриста и так далее. Руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказывает: "Наши аналитики подсчитали, что с января по июль 2021 года самарские работодатели разместили на 80% больше вакансий, чем за аналогичный период 2020 года. Однако активность соискателей, которую в Авито измеряют количеством запрошенных контактов компаний, отстает от предложения. Интерес кандидатов, ищущих работу, за год вырос только на 21%. Размер медианной зарплаты в городе остался на прошлогоднем уровне - 30 тыс. рублей".

По доле вакансий лидируют продажи, на которые приходится почти 15% объявлений, далее следуют "Производство, сырье, сельское хозяйство" (13%) и сфера транспорта и логистики (12%). По 7-9% занимают доли строительной отрасли, индустрии гостеприимства и автомобильного бизнеса. В топ-10 также входят группы профессий "ЖКХ, эксплуатация", "Охрана, безопасность", "Фитнес, салоны красоты" и "Административная работа". Самую высокую медианную зарплату (50 тыс. руб.) предлагают специалистам автобизнеса, самую низкую (19 тыс. руб.) - сотрудникам охраны.

В продажах медианные заработки ниже, чем по региону, и составляют 26 тыс. рублей. Между тем доходы работников сферы во многом зависят от выполнения собственных планов и успешной деятельности всего предприятия. Например, менеджер по продажам в компании по производству и установке кухонной мебели сможет рассчитывать на 60 тыс. руб. в месяц. Причем начинающему специалисту предоставят оплачиваемое обучение, а в будущем - и возможность повышать квалификацию и продвигаться по карьерной лестнице. Руководителю отдела продаж с опытом работы обещают платить 85 тыс. рублей. Он займется поиском новых каналов сбыта, проведением ревизий, обучением персонала и решением других задач.

В группе профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство" медианный размер зарплаты - 31 тыс. рублей. Такие деньги будет получать наладчик станков с ЧПУ с двухлетним стажем или сварщик систем отопления с профильным опытом. Но квалифицированные кадры могут подыскать вакансии и с более высокой оплатой труда. Так, токарю-универсалу на одном из самарских заводов предлагают 46 тыс. руб. в месяц, причем на это место может претендовать даже вчерашний выпускник колледжа, прошедший практику на производстве. А в вакансии технолога компании по выпуску сложных деталей указана зарплата до 50 тыс. рублей. Приятным бонусом для сотрудника станут обеды за счет работодателя.

Сфера транспорта и логистики в Самаре входит в число лидеров не только по доле вакансий, но и по медианным заработкам - 45 тыс. рублей. Такую сумму, в частности, обещают логисту с опытом не менее года, которому поручат организацию автоперевозок, контроль водителей от загрузки до выгрузки, подбор новых перевозчиков, работу с документами. Место консультанта-логиста можно подобрать и с удаленным графиком, позволяющим совмещать эти обязанности с основной работой. В строительной отрасли медианная оплата труда также составляет 45 тыс. рублей. Немного больше будет зарабатывать инженер-сметчик строительно-ремонтной организации. В полтора-два раза превысит средний уровень зарплата инженера по обследованию зданий и сооружений, готового к длительным командировкам.

Размер заработка - один из главных критериев, на которые люди ориентируются при поиске работы. Но эксперты советуют соискателям обязательно изучить отзывы на понравившуюся должность и на потенциального работодателя. Большое число отрицательных откликов и слишком заманчивые предложения по зарплатам должны насторожить кандидата. Дмитрий Пучков отмечает, что теперь сервис проверяет работодателей, чтобы соискатели могли сделать правильный выбор. "Работодатель получает на Авито отметку "Компания проверена". Это значит, что он подтвердил по ИНН, что предприятие действительно существует и функционирует более полугода. В системе СПАРК указано, что компания не является банкротом и не находится в стадии ликвидации. Также работодатель соблюдает правила нашего сервиса и не имеет постоянных жалоб от наших соискателей", - поясняет руководитель по развитию Авито Работы.