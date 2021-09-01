В Тольятти автомобиль "скорой помощи" попал в ДТП

В среду, 1 сентября, примерно в 10:23, на перекрестке улиц Александра Матросова и Лизы Чайкиной в Тольятти произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", ехавшего на вызов к пациенту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
Спецмашина столкнулась с легковушкой. В результате, по предварительным данным, медицинская помощь понадобилась фельдшеру — руководителю бригады "скорой" и водителю. Данных о других пострадавших сейчас нет.
В соцсетях очевидцы выложили видео, на котором заметно, что у каждого из столкнувшихся автомобилей есть повреждения передних частей кузова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили и сообщили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. "В настоящий момент медицинская помощь оказывается двум взрослым. Обстоятельства, причины выясняются. Будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!