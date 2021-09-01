Самарца обвиняют в вовлечении подростка в кражу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении молодого человека, подозреваемого в краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом сообщает надзорное ведомство.