В Самарском университете открылся Центр коммерческого космоса

С 1 сентября в Самарском университете им. Королева начал действовать Центр коммерческого космоса, сообщает пресс-служба вуза. Директором новой структуры назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого момента возглавлявший Институт ракетно-космической техники.
Центр коммерческой космонавтики — один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Создание центра было инициировано госкорпорацией "Роскосмос". Ключевым партнером Самарского университета им. Королева в реализации проектов НОЦ "Инженерия будущего", связанных с коммерческим космосом, станет РКЦ "Прогресс".
По словам Антона Дорошина, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.
Центр коммерческого космоса объединит компетенции Самарского университета им. Королева, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы. Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.