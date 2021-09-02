В Самарском университете открылся Центр коммерческого космоса

С 1 сентября в Самарском университете им. Королева начал действовать Центр коммерческого космоса, сообщает пресс-служба вуза. Директором новой структуры назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого момента возглавлявший Институт ракетно-космической техники.

Центр коммерческой космонавтики — один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Создание центра было инициировано госкорпорацией "Роскосмос". Ключевым партнером Самарского университета им. Королева в реализации проектов НОЦ "Инженерия будущего", связанных с коммерческим космосом, станет РКЦ "Прогресс".

По словам Антона Дорошина, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности.



Центр коммерческого космоса объединит компетенции Самарского университета им. Королева, РКЦ "Прогресс" и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы. Это могут быть разнообразные услуги и сервисы: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов "под ключ".