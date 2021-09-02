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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Голосовой ящик МегаФона защитит абонентов от нежелательных звонков

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон постоянно совершенствует свои услуги, направленные на сокращение спама. Новый сервис прошел тестирование и уже используется в некоторых регионах страны. Защита от спам-звонков позволяет отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.

Фото: shutterstock.com

За последние несколько лет проблема телефонного спама стала актуальна для большинства пользователей мобильной связи — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Новое решение от МегаФона позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый черный список.

При соединении с номером МегаФона спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонент будет проинформирован о поступивших спам-вызовах в SMS и при желании сможет прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов — звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, — и пропускают их.

Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения — он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг "Кто звонил" или "Мне звонили".

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей", — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября она станет доступна абонентам МегаФона во всех регионах страны.

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