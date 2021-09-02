Самарская область представит инвестиционные возможности в рамках VI Восточного экономического форума

2 сентября стартовала работа VI Восточного экономического форума — круглые столы и дискуссии, выставки и презентации пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Будут затронуты проблемы и перспективы развития особых экономических зон, реализация инновационного потенциала регионов России, развитие сети технопарков различной формации, вопросы господдержки малого и среднего бизнеса, занимающегося разработкой и продвижением инновационной продукции.

Программа форума разделена на четыре тематических блока. На пленарной сессии, которая состоится завтра, выступит Владимир Путин. Участие в форуме в этом году подтвердили представители более чем полусотни стран. Помимо гостей из России, на ВЭФ-2021 ожидаются представители Китая, Японии, Южной Кореи, Франции, США и других стран. По прогнозам организаторов, на форум приедут около 4000 участников, некоторые из них выйдут на связь онлайн: мероприятия запланированы в смешанном формате 4 тыс. делегатов.

Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области запланировала активную деловую программу в рамках форума: встречи, переговоры, бизнес-сессии и деловые завтраки с представителями стран-партнеров.

В рамках бизнес-диалога "Россия-Китай" проведена встреча с президентом Союза китайских предпринимателей в России, гендиректором China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь, темой встречи стала организация онлайн-мероприятия по проведению презентации инвестиционного потенциала Самарской области представителям крупнейших китайских компаний.

Также уже состоялись переговоры с представителями посольства Аргентины в РФ, заинтересованными в организации деловой миссии "Дни Республики Аргентины в Самарской области" для презентации инвестиционного потенциала нашего региона.

Отметим, что Самарскую область уже выбрали множество мировых компаний и холдингов в качестве площадки для реализации своих инвестиционных проектов. Это обусловлено тем, что регион располагает всем необходимым для размещения производств и оперативного запуска новых проектов.