Самарская область представит инвестиционные возможности в рамках VI Восточного экономического форума

2 сентября стартовала работа VI Восточного экономического форума — круглые столы и дискуссии, выставки и презентации пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Будут затронуты проблемы и перспективы развития особых экономических зон, реализация инновационного потенциала регионов России, развитие сети технопарков различной формации, вопросы господдержки малого и среднего бизнеса, занимающегося разработкой и продвижением инновационной продукции.
Программа форума разделена на четыре тематических блока. На пленарной сессии, которая состоится завтра, выступит Владимир Путин. Участие в форуме в этом году подтвердили представители более чем полусотни стран. Помимо гостей из России, на ВЭФ-2021 ожидаются представители Китая, Японии, Южной Кореи, Франции, США и других стран. По прогнозам организаторов, на форум приедут около 4000 участников, некоторые из них выйдут на связь онлайн: мероприятия запланированы в смешанном формате 4 тыс. делегатов.
Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области запланировала активную деловую программу в рамках форума: встречи, переговоры, бизнес-сессии и деловые завтраки с представителями стран-партнеров.
В рамках бизнес-диалога "Россия-Китай" проведена встреча с президентом Союза китайских предпринимателей в России, гендиректором China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь, темой встречи стала организация онлайн-мероприятия по проведению презентации инвестиционного потенциала Самарской области представителям крупнейших китайских компаний.
Также уже состоялись переговоры с представителями посольства Аргентины в РФ, заинтересованными в организации деловой миссии "Дни Республики Аргентины в Самарской области" для презентации инвестиционного потенциала нашего региона.
Отметим, что Самарскую область уже выбрали множество мировых компаний и холдингов в качестве площадки для реализации своих инвестиционных проектов. Это обусловлено тем, что регион располагает всем необходимым для размещения производств и оперативного запуска новых проектов.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение