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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла ЦСК ВВС по буллитам

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Летчики" в "Кристалле" уступили в серии послематчевых бросков "Ладе" 1:2, как и в домашнем поединке минувшего сезона.

Игра получилась боевой и довольно жесткой (но не жестокой), что, в принципе, не особо характерно для товарищеских матчей. Было очень много единоборств, стыков, силовых приемов. Но при этом хозяева умудрились сыграть довольно дисциплинированно — набрали всего шесть минут штрафа (против 14 у соперника).

А вот тольяттинцы почти всю вторую половину третьего периода играли в меньшинстве, сфолив четыре раза подряд. Чем и воспользовался на 50-й минуте Евгений Грошев, получив ювелирный пас от Олега Марзоева. Олег, стоя у лицевого борта, сделал передачу на "пятак", и 63-й с "мясом" вдавил шайбу в сетку — 1:1. В этот момент самарцы играл впятером против троих. "Лада" же открыла счет на 31-й минуте — отличился Илья Чабан.

В целом же матч прошел с небольшим преимуществом гостей (броски 32-39, в створ 20-33), моментов и те, и другие создали предостаточно, но здорово играли вратари. Ну, а овертайм стал звездным часом Арсения Никонорова: он совершил четыре невероятных спасения, причем дважды не дал автозаводцам реализовать выходы один на один.

В итоге все решилось в серии буллитов. У ЦСК ВВС забили Хорошев и Марзоев, а у "Лады" — Мокин, Денежкин и Станислав Альшевский.

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