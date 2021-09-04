Губернатор встретился с жителями нового микрорайона Нефтегорска

В субботу, 4 сентября, в ходе рабочей поездки в Нефтегорск губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с жителями микрорайона "Е". Сейчас этот микрорайон активно застраивается и развивается, здесь выделяют участки под строительство домов для молодых семей.

Как и во многих быстрорастущих посёлках, здесь есть целый ряд актуальных проблем, которые беспокоят жителей. В их числе — водоснабжение и водоотведение.

По словам жителя микрорайона Юрия Агапова, ситуация с нехваткой воды обострилась в летний период. Существующая система водоснабжения не была рассчитана на такое количество домовладений, и сейчас не справляется с растущей нагрузкой.

"Воды не бывает с 4 до 9 вечера, не то что для полива, даже для питья. Изначально не было запланировано, что микрорайон так быстро разрастется. Здесь было 25 домов, а стало 150", — отметил он.

На сегодня эта проблема уже практически решена благодаря инициативе районных и региональных властей, которые заявили проект водовода в федеральную программу "Чистая вода". Глава Нефтегорского района Александр Баландин доложил главе региона и жителям, что работы по строительству нового водовода выполнены на 80%. В ближайшее время предстоит выполнить пусконаладочные работы, и к концу сентября вода в дома жителей будет подаваться без перебоев.

Глава региона поставил четкие сроки в решении этой задачи. "Первый опытный пуск должен быть 15 сентября", — подчеркнул он.

Также жители рассказали губернатору, что в микрорайоне нет центральной канализации. Они вынуждены пользоваться выгребными ямами и проводить их откачку своими силами, нанимая спецавтомобиль.

Александр Баландин сообщил, что в перспективе этот вопрос будет решаться в рамках планируемой реконструкции системы водоотведения города, в ближайшее время предстоит разработать проектно-сметную документацию на проведение работ. Пока же в планах муниципалитета приобрести ассенизаторскую машину для откачки выгребных ям, которая будет обслуживать дома жителей.

Губернатор пообещал, что готов рассмотреть вопрос софинансирования приобретения техники, чтобы машина приступила к работе уже в ближайшее время.

"Я вас до конца месяца жду у себя, предварительно с вами решим по водоотведению, — поручил Дмитрий Азаров Александру Баландину. — Выбирайте автомобиль, мы готовы софинансировать его приобретение в текущем году".,

Также в ходе встречи был поднят вопрос строительства дорог в микрорайоне. Сейчас здесь заасфальтированы только две улицы — Газовиков и Фестивальная. Ряд других отсыпаны крошкой, но есть и грунтовки.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот вопрос будет решаться по мере развития микрорайона. Необходимо составить генплан и комплексно подойти к проведению работ, учесть в проекте устройство не только самого дорожного полотна, но и тротуаров, бордюров.

Нефтегорцы также рассказали о необходимости дальнейшего благоустройства общественных территорий. В прошлом году здесь была устроена зона отдыха с детской площадкой, но с учетом того, что микрорайон активно развивается, люди высказали пожелание о создании новых объектов. Жители выразили готовность приложить к этому и свои усилия — например, они уже своими силами обустроили хоккейную калду.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за активную позицию и желание совместно работать на развитие своего города. Он подчеркнул, что их инициативы будут поддержаны в рамках проекта "Содействие".

"Пусть это будет объединяющим делом для всех, и мы дадим грант для поддержки граждан, готовых делать все своими усилиями, — отметил глава региона. — Это будут результаты нашего совместного труда, и я уверен, что люди будут более бережно к ним относиться".



В заключение встречи губернатор дал поручение проработать с ГИБДД вопрос безопасности на дорогах микрорайона, также прозвучавший от жителей, и в кратчайшие сроки установить лежачие полицейские там, где это необходимо.