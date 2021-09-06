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Растениеводство АПК и пищепром

Глава компании "Степные просторы" поделился основами успешного агробизнеса

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Современные технологии, научный подход, квалифицированный персонал — три кита, на которых уже более 16 лет держится успех сельскохозяйственного предприятия ООО "Степные просторы" в Большеглушицком районе. Генеральный директор Николай Золотов смог поставить аграрный бизнес на широкие рельсы: даже в засушливые годы компании удается собирать солидный урожай. Секрет простой — многомиллионные вложения в землю, технику, а также чуткое отношение к кадровому составу и любовь к своему делу.

Фото: предоставлено ООО "Степные просторы"

— В большинстве районов Самарской области нынешний год побил рекорд 70-летней давности по жаре и засушливости. Каковы итоги уборочной кампании?

— Каждый год имеет свои особенности. Нынешний оказался резко засушливым весной и в начале лета. Растения пострадали, но в связи с тем, что в хозяйстве на всех этапах применяются новейшие технологии — по севообороту, по основной обработке, внесению осенних и весенних удобрений, подкормке, защите от сорняков, болезней и вредителей, — нам удалось добиться урожайности не ниже прошлого года, даже чуть большей. В 2020 г. урожайность по зерновым составляла 30 центнеров с 1 га, а в этом — 33 центнера. Ячмень мы собрали по 28 центнеров с га на площади в 400 га.

Сейчас готовимся к уборке кукурузы и подсолнечника. Думаю, в этом году урожайность по кукурузе будет значительно выше. В 2020-м кукуруза, как никогда за предыдущие 10 лет работы, отличилась самой низкой урожайностью (22 центнера с га). В этом году засуха сместилась по времени и повлияла больше на зерновые — озимые и яровые.

— Вы упомянули про новейшие технологии. Что конкретно применяете?

— Технологии очень затратные. Растет стоимость удобрений и всех средств защиты растений. Удобрения применяем начиная с осени. А вместо пахоты уже более 10 лет обрабатываем землю чизельными плугами. Всю стерню, растительные остатки оставляем сверху, создаем мульчирующий слой в 6-8 см.

Начиная с прошлого года стали вносить на всей площади азот-фосфор-калий — азофоску с 48% действующим веществом. При посеве — аммофос. Под кукурузу и подсолнечник перед культивацией вносим азотные удобрения, уже второй год работаем с КАСом — комплексной азотной смесью с 32% действующего вещества.

Озимую пшеницу подкармливаем три раза. Подсолнечник подкармливаем азотом, бором, кукурузу — азотом и цинком. Обрабатываем от вредителей и болезней.

Все перечисленное требует высоких затрат, но дает хорошую отдачу. Мы выращиваем зерно высокого качества за счет того, что выполняем полный комплекс защиты и внесения минеральных удобрений. Ежегодно получаем пшеницу третьего класса с высоким содержанием клейковины и протеина. Она реализуется не только на внутреннем рынке, но и поступает на экспорт. В прошлом году мы продали 3 тыс. тонн озимой пшеницы за границу. В этом году тоже планируем продавать экспортерам через дилеров.

— Вы занимаетесь не только растениеводством, но и семеноводством.

— Да, компания имеет статус семеноводческого хозяйства. Мы ежегодно выращиваем на своих землях элиту и продаем фермерским хозяйствам. Сотрудничаем с Самарским НИИСХ им. Н. М. Тулайкова, ФГБНУ "ФАНЦ Юго-Востока" (Саратовская область), ФГБНУ Федеральным научным центром зернобобовых и крупяных культур (Орловская область).

В прошлом году мы получили уже второй раз сертификат на 5 лет на право заниматься этой деятельностью. Когда НИИ продает нам оригинальные семена (суперэлиту), мы высеиваем их в небольших объемах. После суперэлиты можно получить элиту, затем — первую репродукцию, вторую.

На 6,9 тыс. га при четырехполосном севообороте мы выращиваем озимую пшеницу, кукурузу, ячмень, нут, подсолнечник.

— Какие культуры обходятся дороже по содержанию?

— Кукуруза и подсолнечник имеют стержневую систему, которая уходит корнями на большую глубину. Этим культурам требуется глубокая вспашка. Обработка обходится дороже. С другой стороны, под озимую пшеницу мы все лето работаем с парами, по шесть раз культивируем. Самая дорогая себестоимость, как не подсчитывай, — у подсолнечника. За ним следует кукуруза, потом идут ячмень и озимая пшеница.

— Какой технике отдаете предпочтение?

— С комбайнов "Полесси" (Гомель) переходим на CLAAS. Это немецкая сельхозтехника, сборка которой осуществляется в Краснодарском крае. С "Кировцев" — на ростовские тракторы, которые первоначально собирали в Канаде. Сеем пропашные культуры на английских тракторах New Holland. Используем сеялки итальянского производства. Также ранее работали на "белорусах" МТЗ-82, затем вместо них приобрели трактора французского производства.

Вся прицепная техника у нас тоже современная. Если посевной комплекс, то ДМС "Премьера". Опрыскиватель — "Амазон". В нашем парке есть высококлиринговый опрыскиватель для работы с подсолнечником. Машина не будет ломать корзинки, у него высота 1,8 м. Под таким пешком можно спокойно ходить.

За всей техникой — предпосевной, посевной, почвообрабатывающей — ухаживаем, следим, чтобы не иссушала, не переворачивала почву, сохраняла и накапливала органику в верхнем слое и влагу.

— Техника — это многомиллионные затраты. Используете собственные средства или прибегаете к субсидиям от государства?

— Субсидии выделяют не на все. К примеру, в 2012 г. мы построили зерноочистительный сушильный комплекс. Минсельхоз субсидировал закупку оборудования, компенсировали нам 50% стоимости, когда закупали технику через банки, брали кредиты. Часть процентной ставки нам возмещалась. Сегодня пользуемся лизинговыми услугами, сотрудничаем с компанией "Росагролизинг". Это тоже определенная поддержка. Процентная ставка им субсидируется напрямую, они стоимость техники уменьшают на процент субсидирования.

— Как охарактеризуете уборочную кампанию-2021?

— Вопреки засухе по урожайности не просели. У нас все отлажено, укомплектовано, есть набор техники, сотрудники организованы в две смены, имеются складские помещения. Единственный тревожный момент — непонятная ситуация с ценами. Неясно, какой будет цена на зерно, подсолнечник. Рынок непредсказуем, и мы не можем спланировать, когда реализовывать, в каком объеме, что конкретно посеять. Растениеводство сопряжено с риском из-за погодных условий, и гарантированную защиту от них мы пока не видим.

Олег Айтасов, главный агроном ООО "Степные просторы":

— Особенность 2021 года в том, что весны почти не было — сразу наступила резкая жара. Те, кто быстро сориентировался и вышел сеять, выиграли, мы — в том числе. Таким образом, посевная кампания сдвинулась минимум на две недели. Несмотря на засушливое лето, благодаря новым технологиям и соблюдению всей технологической цепочки мы получили достойный урожай, на уровне предыдущего года. В среднем 33 центнера озимых с гектара.

Сельскохозяйственное предприятие ООО "Зори" появилось в селе Мокша Большеглушицкого района в 2005 году. В 2011-м переименовано в ООО "Степные просторы". За 16 лет общая площадь возделывания увеличилась с 3 до 7 тыс. га, в том числе за счет аренды пустующих земель в Волжском районе. Штат сотрудников компании — 35 человек. Генеральный директор Николай Золотов имеет два высших образования — агрономическое (1984 г., Самарский государственный аграрный университет, п. Усть-Кинельский) и юридическое (2002 г., СамГУ).

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