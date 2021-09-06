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Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа "Игровой"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 сентября 2021 года состоится День танкиста — одно из главных онлайн-событий для фанатов World of Tanks по всему миру. Традиционно пользователям тарифа "Игровой" от "Ростелекома" будут предоставлены уникальные возможности завоевать дополнительные призы, включая игровое золото и высококлассную боевую технику.

Все желающие могут принять участие в танковом онлайн-турнире в личном зачете — для этого достаточно иметь в личном аккаунте не менее 1 000 игр в режиме "Случайный бой" и пройти простую регистрацию на сайте World of Tanks, которая завершится 5 сентября в 23:59 мск.

Пользователи тарифа "Игровой" от "Ростелекома" снова получат преимущества в боях и возможность выиграть больше золота и других весомых призов. Для этого формируется специальный дивизион "Игровой", за призовые места в котором присуждаются дополнительные внутриигровые награды. Общий призовой фонд составит 7,5 млн единиц золота на 5 тыс. призовых мест (за первое место — 20 тыс. единиц золота), а также танки VIII уровня стран-участниц Второй мировой войны для первых пяти мест.

В рамках Дня танкиста также пройдет турнир блогеров 7×7, в котором примет участие Дмитрий LeBwa Палащенко — один из самых титулованных "танкистов" в России. Дмитрий — многократный победитель турниров в World of Tanks и двукратный чемпион мира. С 2021 года выступает амбассадором тарифа "Игровой".

Специальный тарифный план для геймеров "Ростелеком" запустил в начале 2016 года. За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания, помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game, предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, предоставленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".

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