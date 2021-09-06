В Музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении опыта первых кинозрителей

В субботу, 11 сентября, в 17:30, в Музее Эльдара Рязанова состоится лекторий и риддинг-группа "На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней кино-мысли".
Как понимать художественный опыт, который порывает со всей предшествующей традицией искусств? Что делать с эффектами шока, испуга и гипнотического удовольствия, что провоцирует ранний кинематограф? Может ли кино преодолеть привязанность к литературе, театру, живописи? Перед этими и другими вопросами оказались первые кинозрители, которые решились осмыслить новый опыт. Ретроспективно их окрестили "теоретики/философы кино", тогда как сам они в 1910-1920-х годах лишь пытались подобрать подходящие слова для корректного описания увиденного.
Лекторий/ридинг-группа посвящен чтению и комментированию текстов, написанных в те годы, когда кино еще только обретало собственный уникальный язык. На очередной встрече речь пойдет о фигуре, чье имя больше ассоциируется с театром и литературой, но чья роль для истории кино не менее значима.
Антонен Арто знаком широкому зрителю как актер многих великих картин (например, "Страсти Жанны дʼАрк" Дрейера), однако на лекции речь пойдет о его вкладе в киномысль. К обсуждению будет предложено предисловие, написанное Арто по случаю экранизации одного из его сценариев.
Стоимость участия: 200 рублей.
А в воскресенье, 12 сентября, в 11:00 в музее состоится семейный мастер-класс "Как оживают картинки?"
Дети и их родители поучаствуют в мастер-классе по созданию "волшебного" устройства зоотропа. С помощью него картинки и рисунки начнут двигаться. Кто придумал такой прибор и как он работает? А есть ли еще похожие устройства? Каковы были первые шаги в развитии анимации? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на мастер-классе.
Для детей от семи лет. Стоимость участия: детский билет — 150 руб., взрослый билет — 250 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?