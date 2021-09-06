В Музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении опыта первых кинозрителей

В субботу, 11 сентября, в 17:30, в Музее Эльдара Рязанова состоится лекторий и риддинг-группа "На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней кино-мысли".

Как понимать художественный опыт, который порывает со всей предшествующей традицией искусств? Что делать с эффектами шока, испуга и гипнотического удовольствия, что провоцирует ранний кинематограф? Может ли кино преодолеть привязанность к литературе, театру, живописи? Перед этими и другими вопросами оказались первые кинозрители, которые решились осмыслить новый опыт. Ретроспективно их окрестили "теоретики/философы кино", тогда как сам они в 1910-1920-х годах лишь пытались подобрать подходящие слова для корректного описания увиденного.

Лекторий/ридинг-группа посвящен чтению и комментированию текстов, написанных в те годы, когда кино еще только обретало собственный уникальный язык. На очередной встрече речь пойдет о фигуре, чье имя больше ассоциируется с театром и литературой, но чья роль для истории кино не менее значима.

Антонен Арто знаком широкому зрителю как актер многих великих картин (например, "Страсти Жанны дʼАрк" Дрейера), однако на лекции речь пойдет о его вкладе в киномысль. К обсуждению будет предложено предисловие, написанное Арто по случаю экранизации одного из его сценариев.

Стоимость участия: 200 рублей.

А в воскресенье, 12 сентября, в 11:00 в музее состоится семейный мастер-класс "Как оживают картинки?"

Дети и их родители поучаствуют в мастер-классе по созданию "волшебного" устройства зоотропа. С помощью него картинки и рисунки начнут двигаться. Кто придумал такой прибор и как он работает? А есть ли еще похожие устройства? Каковы были первые шаги в развитии анимации? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на мастер-классе.

Для детей от семи лет. Стоимость участия: детский билет — 150 руб., взрослый билет — 250 рублей.