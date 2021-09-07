В регионе пройдет восьмой Кубок КВН губернатора Самарской области

В Самаре 10 сентября Кубок КВН губернатора Самарской области пройдет восьмой раз.

Правительство Самарской области, министерство образования и науки Самарской области совместно с движением "Самарский̆ КВН" организуют и проводят ежегодный турнир "Кубок КВН губернатора Самарской области". Уже на протяжении 7 лет в Самаре заложена отличная традиция для молодежи.

За эти годы на мероприятии выступили практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза мероприятие в качестве ведущего посещал Александр Масляков, который высоко оценил организационные качества Самарской области.

В этом году за кубок поборются:

Команда КВН "Так-то" — чемпион Высшей лиги КВН, г. Красноярск;

Команда КВН "Михаил Дудиков" — финалист Высшей лиги КВН, г. Ставрополь;

Команда КВН "Росы" — полуфиналист Высшей лиги КВН, г. Нижний Новгород;

Команда КВН "Неваляшка" – финалист Первой лиги КВН, Самарская область.

Мероприятие пройдет на МТЛ "Арене", начало в 19:00.