Дмитрий Азаров внес законопроект по поддержке креативных индустрий региона

Губернатор Дмитрий Азаров внес в Самарскую губернскую думу проект закона "О развитии креативных индустрий в Самарской области". Законопроект направлен на закрепление в региональном законодательстве института творческих индустрий, а также на создание условий для системного развития этого кластера.

Вопрос развития креативных кластеров широко обсуждался 26 августа на стратегической сессии комиссии Госсовета по направлению "Культура", которая открывала Российскую творческую неделю в Москве. Новый законопроект по поручению губернатора подготовлен министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Сфера креативных индустрий - это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, - заработать денег и обеспечить семью и, что не менее важно, подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее. Уверен, вместе будем разбираться в нюансах. Тем не менее предлагаю принять закон в первом чтении", - обратился Дмитрий Азаров и сразу нашел отклик среди депутатов, которые поддержали инициативу руководителя области.

Самарская область - один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий - объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП (при среднем по стране - не более 2,5% в ВВП). В этом сегменте экономики работает 14,3 тыс. предприятий и организаций, на которых занято более 32 тыс. человек, а объем рынка измеряется в более чем 100 млрд рублей.

"Принимая во внимание общемировую практику по устойчивому развитию креативного предпринимательства, мы разработали комплексную программу по поддержке креативной индустрии, - рассказал о процессе создания законопроекта министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Находясь в тесном контакте с предпринимателями, систематизировав их потребности, мы разработали целый ряд мер поддержки, к которым относятся налоговые льготы, субсидирование части расходов предпринимателей, механизмы венчурных и традиционных инвестиций, имущественная поддержка, стимулирование внутреннего спроса и поддержка экспорта продуктов и многое другое".

Правовая конструкция закона предполагает погружение конкретных механизмов поддержки креативных индустрий в отдельные нормативно-правовые акты. Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект в первом чтении.