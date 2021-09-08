"Ладья" во втором матче победила "Авто"

Во втором матче "Ладья" в Екатеринбурге вновь победила "Авто" - 5:3.
В дебюте матча уральцы больше атаковали, но оборона волжан и Даниил Захаров сыграли надежно, а сами тольяттинцы открыли счет уже на 3-й минуте.
К середине второго периода тольяттинцы забросили три шайбы (дубль в активе Остапа Маслова) и в дальнейшем довели игру до победы — 5:3.
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