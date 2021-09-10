Хоккейная "Лада" победила "Рязань"

В своем первом матче сезона "Лада" в Рязани встречалась с ХК "Рязань".
Тольяттинцы в каждом периоде забросили по шайбе, рязанцы же в концовке смогли забросить шайбу престижа — 3:1 победа "Лады".
В своем первом матче сезона "Лада" в Рязани встречалась с ХК "Рязань".
Тольяттинцы в каждом периоде забросили по шайбе, рязанцы же в концовке смогли забросить шайбу престижа — 3:1 победа "Лады".
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