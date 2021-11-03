Предприятиям АПК Самарской области компенсируют затраты на ввод в эксплуатацию орошаемых земель

Участие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" позволяет сельскохозяйственным организациям Самарской области, которые развивают мелиорацию, получить от государства компенсацию до 50% затрат.

Среди лидеров по вводу в эксплуатацию орошаемых земель - и крестьянское (фермерское) хозяйство Евгения Цирулева Приволжского района. Проводимые работы позволяют хозяйству оставаться одним из крупных производителей картофеля и овощей открытого грунта в регионе, сои и кукурузы на зерно.

По итогам этого года аграриям Самарской области предстоит ввести в пользование чуть более 2,3 тыс. га орошаемых земель. Всего за последние пять лет мероприятия по восстановлению орошения проведены на площади 12,5 тыс. га, в том числе в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" - на площади 6,4 тыс. га.

В КФХ Евгения Цирулева ежегодно проводят работу по увеличению орошаемых площадей, внедряют современные технологии. Сегодня эксплуатируется почти 7,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, из которых более чем 6 тыс. га уже находятся на орошении.

"Орошение сегодня является залогом роста объемов сельхозпроизводства, ежегодного получения гарантировано высоких урожаев таких экономически выгодных культур, как соя, кукуруза на зерно, - говорит глава КФХ Евгений Цирулев. - Но мелиоративные работы очень затратны, и без поддержки государства они не под силу даже крупным агрохолдингам. Поэтому очень важно, что в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" уделено внимание государственной поддержке хозяйств, занимающихся орошением".

В этом году хозяйством проведена модернизация объектов мелиорации. Так, были приобретены три дождевальных установки ("T-L" и две "Valley"), запчасти на дождевальные установки "Фрегат", четыре датчика влажности почвы. Предприятием вложено более 30 млн руб. собственных средств и уже получена компенсация от государства в размере 50% понесенных затрат.

В этом году хозяйством собрано более 25 тыс. т картофеля при средней урожайности 300 ц/га, 14 тысяч тонн овощей при средней урожайности 320 ц/га, свыше 8 тыс. т сои при урожайности 24 ц/га.

Ранее для получения высококачественного урожая картофеля, овощей и других интенсивных культур хозяйство приобрело метеостанцию с восемью датчиками уровня влажности почвы, открыло собственную лабораторию для исследования патогенов в семенных и товарных фракциях картофеля, овощей, почве.

Выращенную продукцию предприятие реализует через крупные торговые сети ("Ашан", "Магнит", "Пятерочка", "Пчелка"). Картофель и овощи, произведенные КФХ Цирулева, можно приобрести не только в Самарской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Оренбурге, а сою - далеко за пределами страны.

"Хозяйство служит крупным поставщиком сои за рубеж. Вся экспортируемая продукция сертифицирована. Благодаря господдержке (а в рамках национального проекта поддержка экспорта сельхозпродукции расширена) теперь часть расходов на сертификацию также возмещается государством", - подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства района Александр Перфилов.