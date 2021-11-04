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Образование Общество

Более 1,5 тыс. регистраций поступило на олимпиаду "Я - профессионал" от студентов Самарской области

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего за восемь дней студенты подали более 100 тыс. заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Из них 1959 регистраций поступило от учащихся вузов Самарской области.

Регистрация на состязания продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады. Соревнования пройдут по 72 различным направлениям - от журналистики до генетических технологий.

"Больше 100 тыс. регистраций за восемь дней - это отличный результат! Мы рады видеть, как с каждым годом растет востребованность олимпиады у студентов из разных регионов нашей страны. В пятом сезоне мы анонсировали много нововведений - от обновленного списка конкурсных направлений до круглогодично работающего Центра развития карьеры олимпиады. Это открывает студентам новые образовательные и карьерные возможности, и мы ожидаем закономерный прирост регистраций. Тем ребятам, кто еще не подал заявку и пока сомневается, хочу сказать, что попробовать себя однозначно стоит", - отметила руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара.

Она добавила, что в десятку лидеров по числу регистраций вошла Самарская область, а самыми популярными направлениями среди студентов Самарской области стали: "Математика" (85 регистраций), "Психология" (69), "Программирование и информационные технологии" (63), "Химия" (57) и "Дизайн" (57).

"Из 42 дней регистрации на олимпиаду восемь уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я - профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни", - подчеркнул генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он также отметил: "В Самарской области активнее остальных заявки на олимпиаду подают студенты двух вузов. Это Самарский государственный технический университет (615 заявок) и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева (596 заявок)".

Традиционно олимпиада пройдет в два этапа: отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты "Я - профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. "Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Олимпиада "Я - профессионал" входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.




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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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