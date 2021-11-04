Более 1,5 тыс. регистраций поступило на олимпиаду "Я - профессионал" от студентов Самарской области

Всего за восемь дней студенты подали более 100 тыс. заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Из них 1959 регистраций поступило от учащихся вузов Самарской области.

Регистрация на состязания продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады. Соревнования пройдут по 72 различным направлениям - от журналистики до генетических технологий.

"Больше 100 тыс. регистраций за восемь дней - это отличный результат! Мы рады видеть, как с каждым годом растет востребованность олимпиады у студентов из разных регионов нашей страны. В пятом сезоне мы анонсировали много нововведений - от обновленного списка конкурсных направлений до круглогодично работающего Центра развития карьеры олимпиады. Это открывает студентам новые образовательные и карьерные возможности, и мы ожидаем закономерный прирост регистраций. Тем ребятам, кто еще не подал заявку и пока сомневается, хочу сказать, что попробовать себя однозначно стоит", - отметила руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара.

Она добавила, что в десятку лидеров по числу регистраций вошла Самарская область, а самыми популярными направлениями среди студентов Самарской области стали: "Математика" (85 регистраций), "Психология" (69), "Программирование и информационные технологии" (63), "Химия" (57) и "Дизайн" (57).

"Из 42 дней регистрации на олимпиаду восемь уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я - профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни", - подчеркнул генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он также отметил: "В Самарской области активнее остальных заявки на олимпиаду подают студенты двух вузов. Это Самарский государственный технический университет (615 заявок) и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева (596 заявок)".

Традиционно олимпиада пройдет в два этапа: отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты "Я - профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей.







