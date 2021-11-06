В Самаре на дистанте останутся ученики 5-8 и 10 классов

С 8 по 14 ноября школы Самары должны организовать обучение 1-4, 9 и 11 классов в очном режиме без смешения коллективов. Такое решение было принято на заседании городского штаба по коронавирусу под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.
При этом должны работать устройства обеззараживания воздуха, обеспечиваться средства для обеззараживания рук и соблюдаться входной температурный контроль учеников и педагогического состава. То же касается и работы самарских дошкольных учреждений.
В дистанционном режиме продолжится обучение школьников 5-8 и 10 классов, работа организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.
Школьники Самары 6-10 классов были переведены на дистанционное обучение с 6 октября из-за ситуации с распространением коронавируса. С 25 октября одновременно с началом режима нерабочих дней школьники были досрочно отправлены на каникулы.
Напомним, решение о снятии режима нерабочих дней принято 6 ноября региональным оперштабом под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. При этом выбор формата обучения школьников оставлен на рассмотрение муниципальным штабам.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.