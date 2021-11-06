В Самаре на дистанте останутся ученики 5-8 и 10 классов

С 8 по 14 ноября школы Самары должны организовать обучение 1-4, 9 и 11 классов в очном режиме без смешения коллективов. Такое решение было принято на заседании городского штаба по коронавирусу под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

При этом должны работать устройства обеззараживания воздуха, обеспечиваться средства для обеззараживания рук и соблюдаться входной температурный контроль учеников и педагогического состава. То же касается и работы самарских дошкольных учреждений.

В дистанционном режиме продолжится обучение школьников 5-8 и 10 классов, работа организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

Школьники Самары 6-10 классов были переведены на дистанционное обучение с 6 октября из-за ситуации с распространением коронавируса. С 25 октября одновременно с началом режима нерабочих дней школьники были досрочно отправлены на каникулы.

Напомним, решение о снятии режима нерабочих дней принято 6 ноября региональным оперштабом под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. При этом выбор формата обучения школьников оставлен на рассмотрение муниципальным штабам.