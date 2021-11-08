Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2

Tele2 предлагает eSIM для владельцев новых Galaxy Watch4 LTE. Оператор успешно протестировал работу этих устройств на своей сети. С eSIM владельцы получат еще больше свободы в использовании носимых устройств. Технология позволяет принимать звонки, сообщения и слушать потоковую музыку прямо с запястья без подключения к смартфону.
Благодаря eSIM пользователи Galaxy Watch4 LTE и Galaxy Watch4 Classic LTE будут принимать звонки и сообщения напрямую с девайса, без привязки к смартфону. Эту возможность оценят любители спорта и активного образа жизни. У них получится ответить на звонок во время пробежки, велопрогулки и тренировки, оставив смартфон в шкафчике или рюкзаке. При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля — сенсорного или механического кольца на циферблате.
Возможности гаджета оценят любители музыки. Если установить на устройстве eSIM и приложение Spotify™, слушать треки можно прямо с устройства в режиме потокового воспроизведения по сети мобильной связи.
Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон. Например, путешествовать и следить за маршрутом в режиме онлайн с запястья намного удобнее благодаря усовершенствованному компасу. Он работает с приложением Google Карты при подключении к сети с помощью eSIM. Оплатить покупки в магазине клиенты могут прямо с Galaxy Watch4, даже если оставили смартфон дома или в автомобиле. С виртуальной SIM пользователям нового гаджета доступны платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay.
Для активации eSIM у нового клиента должны быть установлены приложения "Мой Tele2" и "Биометрия" от "Ростелекома". Абоненту необходимо зайти в приложение "Мой Tele2" и выбрать опцию "Стать абонентом Tele2", далее — eSIM. После выбора тарифа и номера клиенту предложат пройти идентификацию в Единой биометрической системе. При наличии регистрации в этой системе подтверждение личности через приложение "Биометрия" длится всего несколько секунд. "Мой Tele2" скачает профиль eSIM, а вся регистрация займет несколько минут. Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение "Биометрия" подскажет, куда нужно обратиться. Действующие клиенты Tele2 могут подключить eSIM к существующему договору.
Преимущества виртуальной карты представлены на портале esim.tele2.ru. После получения QR-кода виртуальной SIM-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.
Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:
"Мы накопили обширный опыт в применении новой технологии, так как первыми реализовали пилот по опытной эксплуатации eSIM. Tele2 постоянно ведет работу с вендорами и разработчиками устройств с применением виртуальных SIM-карт. Результаты тестирования показали, что Galaxy Watch4 LTE прекрасно работают с нашей eSIM. Уверен, что услуги Tele2 дополнят пользовательский опыт покупателей новых устройств за счет самостоятельного подключения этого гаджета к сети мобильной связи".
В апреле 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM. Абоненты оператора стали тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах компании. Tele2 имеет сертификацию GSMA, позволяющую самостоятельно генерировать профили eSIM. С июня 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке получили возможность подключать виртуальные SIM-карты с идентификацией через Единую биометрическую систему в мобильном приложении "Мой Tele2".
Помимо eSIM, Tele2 предлагает удобный тариф для умных устройств "Интернет для вещей". Он включает 30 минут разговоров и 300 Мб мобильного интернета за 100 рублей в месяц. При оплате тарифа на год вперед клиент получит скидку 34%. С услугой "Годовой контракт" стоимость услуг связи составит 790 рублей за 12 месяцев. Подробнее о специальном предложении — на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...