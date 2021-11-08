Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО удвоилась по итогам девяти месяцев 2021 года, рентабельность располагаемого капитала превысила 19%

Банковская группа "Открытие" опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года. Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО достигла 58,7 млрд рублей.
Михаил Задорнов, президент - председатель правления банка "Открытие":
"По итогам девяти месяцев 2021 года группа "Открытие" удвоила размер чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность располагаемого капитала группы достигла 19,1% за девять месяцев и 19,4% в третьем квартале 2021 года.
Основной вклад в этот результат внесла сильная динамика регулярных банковских доходов, объем которых увеличился на 40% за девять месяцев 2021 года. В структуре операционных доходов доля регулярных банковских доходов составила 75%.
Мы продолжаем наращивать объемы бизнеса и долю рынка во всех ключевых сегментах - кредитный портфель группы вырос на 18% с начала года, в первую очередь благодаря росту розничного кредитного портфеля на 30%, а также кредитов малому и среднему бизнесу на 23%.
Существенный рост операционных доходов и постоянный контроль за динамикой операционных расходов позволили группе улучшить ключевой показатель эффективности - отношение операционных расходов к доходам - до 51% по итогам 9девяти месяцев.
Группа сохраняет высокое качество активов: доля кредитов с просрочкой 90 и более дней снизилась до 2,9% от кредитного портфеля по сравнению с 3,1% на начало года.
В рамках стратегии развития группы как ведущей технологической платформы мы продолжаем запускать инновационные продукты и внедрять цифровые технологии во все бизнес-процессы. В третьем квартале мы расширили функционал мобильного приложения банка и запустили ряд новых роботизированных сервисов для предпринимателей. Также введен в эксплуатацию консолидированный центр обработки данных для компаний группы, который поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту нашего бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов.
Мы развиваем группу как устойчивый бизнес, учитывающий интересы широкого круга стейкхолдеров. В октябре в банке "Открытие" утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам. Также мы одними из первых присоединились к новой программе господдержки предпринимателей - зонтичному кредитованию под поручительства Корпорации МСП".
Совокупные активы банковской группы "Открытие" с начала 2021 года увеличились на 9%, до 3780 млрд рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2657 млрд рублей, или 70% от активов группы.
В структуре активов превалирует кредитный портфель, на долю которого приходится 51%, или 1910 млрд рублей за вычетом резервов.
Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился на 18%, до 2027 млрд рублей.
Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года увеличился на 11% и составил 1152 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 23%, до 186 млрд рублей, розничного - на 30%, до 689 млрд рублей.
Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за девять месяцев 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 887 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 138 млрд рублей, розничным клиентам - на 24%, до 236 млрд рублей.
Средства клиентов служат основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы, или 2 165 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев 2021 года на 10%. Средства физических лиц составляют 51% от общего объема средств клиентов, или 1 113 млрд рублей. На долю юридических лиц приходится 49%, или 1 052 млрд рублей, на 30 сентября 2021 года (рост на 20% по итогам девяти месяцев 2021 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 56% от общего объема средств клиентов.
Рентабельность капитала (ROTE) за девять месяцев 2021 года увеличилась до 19,1% с 10,9% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов.
Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 сентября 14,4%.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2021 года доступна для просмотра по адресу ir.open.ru.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.