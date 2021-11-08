Дмитрий Азаров: "Необходимо оказать бизнесу максимальную помощь в получении поддержки"

В понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве его участники обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области.
Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от профильных ведомств предоставлять ежедневные данные о том, насколько активно предприниматели пользуются положенными мерами, и уделить вопросу поддержки бизнесменов максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей.
"Мы не должны ждать, пока бизнес сам обратится за мерами поддержки. Мы должны дойти до каждого предпринимателя из пострадавших отраслей, помочь ему получить положенную поддержку, разъяснить - ведь не все владеют информацией. Если предприниматель еще не оформил заявку на меры государственной поддержки, узнать причину, почему он этого не сделал. Вот в таком инициативном порядке мы обязаны отработать", - заявил губернатор.
Как отметил глава региона, это является важным показателем эффективности работы минэконома, центров "Мой бизнес", всех институтов развития и поддержки предпринимательства.
"Не просто фиксируем, сколько предпринимателей обратилось, а инициативно предлагаем, разъясняем, помогаем оформлять заявки. Средства президентом выделены, давайте максимально бизнесу поможем оформить правильно документы и получить эти меры поддержки", - поставил задачу Дмитрий Азаров главам профильных министерств.
Напомним, кроме федеральных мер действуют также механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Все актуальные меры поддержки публикуются на едином портале "Мой бизнес-63". По всем вопросам предприниматели могут обращаться по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 (ежедневно, без выходных), а также в консультационный чат в Telegram "Мойбизнес_63 чат".
Кроме того, глава региона поручил членам регионального кабмина проработать комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, помимо уже существующих. Губернатор поставил задачу - ускорить этот процесс и в ближайшие дни представить предложения.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно