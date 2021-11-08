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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Необходимо оказать бизнесу максимальную помощь в получении поддержки"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве его участники обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области.

Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от профильных ведомств предоставлять ежедневные данные о том, насколько активно предприниматели пользуются положенными мерами, и уделить вопросу поддержки бизнесменов максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей.

"Мы не должны ждать, пока бизнес сам обратится за мерами поддержки. Мы должны дойти до каждого предпринимателя из пострадавших отраслей, помочь ему получить положенную поддержку, разъяснить - ведь не все владеют информацией. Если предприниматель еще не оформил заявку на меры государственной поддержки, узнать причину, почему он этого не сделал. Вот в таком инициативном порядке мы обязаны отработать", - заявил губернатор.

Как отметил глава региона, это является важным показателем эффективности работы минэконома, центров "Мой бизнес", всех институтов развития и поддержки предпринимательства.

"Не просто фиксируем, сколько предпринимателей обратилось, а инициативно предлагаем, разъясняем, помогаем оформлять заявки. Средства президентом выделены, давайте максимально бизнесу поможем оформить правильно документы и получить эти меры поддержки", - поставил задачу Дмитрий Азаров главам профильных министерств.

Напомним, кроме федеральных мер действуют также механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Все актуальные меры поддержки публикуются на едином портале "Мой бизнес-63". По всем вопросам предприниматели могут обращаться по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 (ежедневно, без выходных), а также в консультационный чат в Telegram "Мойбизнес_63 чат".

Кроме того, глава региона поручил членам регионального кабмина проработать комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, помимо уже существующих. Губернатор поставил задачу - ускорить этот процесс и в ближайшие дни представить предложения.

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