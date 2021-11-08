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Губернатор Власть и политика

Во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 2,5 млн жителей Самарской области

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание правительства Самарской области, на котором, в частности, обсуждался ход Всероссийской переписи населения на территории региона. За неделю до окончания переписи в ней приняли участие 2,489 млн самарцев.

За 23 дня в переписные листы были внесены данные 2,489 млн жителей региона как постоянного населения губернии. Из них свыше 1,8 млн человек (72,7%) были опрошены переписчиками, на стационарных участках данные заполнили 134 тыс человек (5,4%), через Интернет — портал государственных услуг РФ анкеты заполнили 544 тыс человек (21,9%), рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин.

На текущий момент переписано 79% жителей Самарской области, исходя из организационного плана. Уже подтвердили численность населения по плану 12 из 27 муниципальных районов, среди них такие крупные как Волжский, Красноярский и Ставропольский. Близки к завершению еще 7 муниципальных районов.

Среди городских округов лидируют Похвистнево (96,8% от плана), Жигулевск (86,5%), Новокуйбышевск (85,1%), Кинель (84,8%). В Самаре переписано 898 тысяч человек или 78,7% от плановых цифр. "Темпы в Самаре хорошие", — отметил Дмитрий Бажуткин.

Самая проблемная ситуация, по словам руководителя Самарастата, сложилась в Тольятти. За 23 дня переписано чуть более 410 тыс. человек или 59% численности населения города от оргплана. "Это самый низкий процент охвата среди всех муниципальных образований Самарской области. Чтобы выйти на текущую численность населения, с 8 по 14 ноября необходимо в день переписывать по 40 тысяч человек, — сказал Дмитрий Бажуткин.

Губернатор поставил главе Тольятти Николаю Ренцу задачу предпринять необходимые меры для исправления ситуации. "Николай Альфредович, требуется полная мобилизация всех ваших служб и подчиненных на эту работу", — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Самарской области Наталье Катиной провести в Тольятти выездное совещание: "Выезжайте в муниципалитет, садитесь и разбирайтесь на месте, в чем проблемы. По-командному надо подойти к задаче и добиться результата".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что проведение Всероссийской переписи населения — это задача государственной важности: "Ее выполнение крайне важно и для нашего региона. Исходя из этого делаются расчеты, которые напрямую, непосредственно, влияют на темпы социально-экономического развития Самарской области".

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