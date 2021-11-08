Дмитрий Азаров поручил провести комплексный анализ цен на хлеб в регионе

Меры по стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия обсудили на оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 8 ноября.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что объем производства зерна в текущем году в Самарской области составил 1,9 млн т. "Это в полном объеме покрывает внутреннюю потребность, которая составляет 1,1 миллиона тонн, из них 320 тысяч тонн — это продовольственная пшеница", — отметил глава ведомства.
В настоящее время средние отпускные цены производителей на продовольственную пшеницу 3 и 4 класса составляют 16 675 и 14 212 руб/т соответственно. С октября 2020 года по октябрь 2021 цена на пшеницу 3 класса увеличилась на 33,4%, на пшеницу 4 класса — на 18,4%.
"В целом на сегодняшний день это отражает общероссийскую тенденцию по росту цен на пшеницу", — отметил министр.
По оперативным данным минсельхоза за 8 месяцев 2021 года произведено 177,5 тысяч тонн муки. Отпускная цена производителей на муку высшего и 1 сорта для хлебопекарной промышленности с октября 2020 г. по октябрь 2021 г. увеличились на 11,6% и составила 24 тыс. руб. за тонну, что соответствует ценам на муку в соседних регионах.
За восемь месяцев 2021 года в Самарской области произведено около 44 тыс. т хлебобулочных изделий. За период с октября 2020 по октябрь 2021 увеличение цены на хлеб варьировалось от 9,5% до 12,6%.
Также министр рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки, предпринимаемых для стабилизации цен на рынке хлебопродуктов в Самарской области, в частности о субсидиях предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности на компенсацию части расходов на закупку зерна и реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.
"Это позволит к декабрю стабилизировать цены на муку и хлеб", — заявил Николай Абашин. "Я понимаю, что меры поддержки должны сказаться на ценах. Насколько это будет заметно и значимо для конечного покупателя, для жителей Самарской области? Ведь мерилом прилагаемых усилий является конечный результат", — подчеркнул глава региона.
Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин в своем докладе отметил, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли во всем округе.
"На хлеб из ржаной муки за 10 месяцев рост составил 9,7%, на белый хлеб на 6,1%. Это примерно соответствует тем трендам, которые сложились в соседних регионах Приволжского федерального округа", — сообщил министр.
"Если вы считаете это достижением, я так не считаю, — заметил Дмитрий Азаров. — Достижением было бы, если бы у нас темп роста был в 2-3 раза ниже, чем у соседей. Я отвечаю за регион, мы должны думать о жителях нашего региона, о людях. И даже если есть тренд в соседних регионах, мы должны добиваться с вами более доступных для населения цен".
По результатам обсуждения вопроса губернатор назначил совещание по ценам на сельхозпродукцию и пищевые товары. Оно пройдет в ближайшие дни.
Глава региона поручил профильным ведомствам провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи, а также цен в крупнейших торговых сетях, работающих на территории региона и оптовых компаниях, проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно