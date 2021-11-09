Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшее время в Самарскую область поступит по 30 тыс. вакцин "Спутник" и "Спутник Лайт". Об этом во вторник, 9 ноября, в прямом эфире ГТРК "Самара" в программе "Главная тема" заявил губернатор Дмитрий Азаров.