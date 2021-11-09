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Губернатор Власть и политика

В Самарскую область поступит по 30 тыс. вакцин "Спутник" и "Спутник Лайт"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшее время в Самарскую область поступит по 30 тыс. вакцин "Спутник" и "Спутник Лайт". Об этом во вторник, 9 ноября, в прямом эфире ГТРК "Самара" в программе "Главная тема" заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%.

Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получено порядка 38 тысяч доз.

При этом на прошлой неделе регион столкнулся с дефицитом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".

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