В ближайшее время в Самарскую область поступит по 30 тыс. вакцин "Спутник" и "Спутник Лайт". Об этом во вторник, 9 ноября, в прямом эфире ГТРК "Самара" в программе "Главная тема" заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%.
Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получено порядка 38 тысяч доз.
При этом на прошлой неделе регион столкнулся с дефицитом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно