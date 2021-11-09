За праздничные дни темпы вакцинации несколько сократились, но в целом за три последние недели они серьезно возросли. Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%.
Сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Охват прививками нужно расширять, особенно это касается пожилых людей, которые относятся к группе повышенного риска по COVID-19.
"Очень много вопросов к тем муниципалитетам, к их главам, где разнятся общие показатели вакцинации населения и показатели вакцинации пожилого населения. Значит нет должной работы. Александру Фетисову, минздраву, минсоцу совместно с муниципалитетами необходимо провести совещания на месте: изучить, в чем дело, почему такие низкие показатели вакцинации. Нужны коррективы в организационной и информационной работе", — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.
Успешный опыт дней массовой вакцинации, которые были организованы 2 и 3 ноября в Самаре и Тольятти, будут продолжать — и распространят и на другие крупные муниципалитеты. Это удобная для населения практика с точки зрения логистики и безопасности. Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получили порядка 38 тысяч доз.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.