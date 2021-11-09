За праздничные дни темпы вакцинации несколько сократились, но в целом за три последние недели они серьезно возросли. Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%.

Сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Охват прививками нужно расширять, особенно это касается пожилых людей, которые относятся к группе повышенного риска по COVID-19.

"Очень много вопросов к тем муниципалитетам, к их главам, где разнятся общие показатели вакцинации населения и показатели вакцинации пожилого населения. Значит нет должной работы. Александру Фетисову, минздраву, минсоцу совместно с муниципалитетами необходимо провести совещания на месте: изучить, в чем дело, почему такие низкие показатели вакцинации. Нужны коррективы в организационной и информационной работе", — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Успешный опыт дней массовой вакцинации, которые были организованы 2 и 3 ноября в Самаре и Тольятти, будут продолжать — и распространят и на другие крупные муниципалитеты. Это удобная для населения практика с точки зрения логистики и безопасности. Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получили порядка 38 тысяч доз.