В регион завезли вакцину "Спутник Лайт"

В Самарскую область поступила вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт". Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, Самарская область столкнулась с дефицитом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" на минувшей неделе. О проблеме сообщили жители региона, попытавшиеся записаться на ревакцинацию.

"В регион поставлена новая партия вакцины "Спутник Лайт" - более 9 тыс. доз. В ближайшее время она будет распределена в медучреждения.", - уточнили в ведомстве.