В Самарской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Самарская область столкнулась с дефицитом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". О проблеме сообщили жители региона, попытавшиеся на этой неделе записаться на ревакцинацию.
Отсутствие "Спутника Лайт" подтверждается данными интерактивной карты пунктов вакцинации, размещенной на сайте регионального минздрава. Также о невозможности привиться именно этим препаратом сообщили на "горячей линии" 122.
На "горячей линии" также сообщили, что желающих привиться "Спутником Лайт" вносят в лист ожидания и распределяют данные по поликлиникам и больницам. Также можно записаться непосредственно в поликлинике. Когда вакцина вновь появится в Самарской области, неизвестно.
"Нам представляют данные только на текущий день, неизвестно, будет ли в ближайшее время поставка", - сообщили на "горячей линии".
В Самарской городской больнице №6 рассказали, что закончили прививочную кампанию вакциной "Спутник Лайт" полторы недели назад.
"Полторы недели назад закончили прививать, с тех пор поставок вакцины не было. До того прививали три месяца. Сейчас в листе ожидания менее 100 человек. Пока нет информации, когда ждать новую поставку", - прокомментировали сотрудники больницы.
Также в медучреждении отметили, что пока у них не было случаев, при которых срок действия предыдущей вакцины истек и действие QR-кода завершилось до того, как была сделана ревакцинация.
В министерстве здравоохранения Самарской области, комментируя ситуацию, заявили, что ведомство обратилось в федеральный Минздрав с просьбой о дополнительных поставках вакцины, в том числе "Спуник Лайт". "Обращаем внимание, любая из четырех зарегистрированных в нашей стране вакцин позволит создать необходимую защиту от новой коронавирусной инфекции", - отметили в минздраве региона.
Отметим, что дефицит вакцины "Спутник Лайт" отмечается во многих регионах. 1 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос с ее поставками решен.
"Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье разрешены, сегодня отправка идет везде", - сообщил министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.
По данным Госуслуг, QR-код вакцинированного действует один год, перенесшего болезнь - полгода. "Спутник Лайт" применяется для ревакцинации. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом рекомендовал ревакцинироваться раз в полгода.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.