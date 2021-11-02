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Здравоохранение Общество

В Самарской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область столкнулась с дефицитом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". О проблеме сообщили жители региона, попытавшиеся на этой неделе записаться на ревакцинацию.

Фото: www.gov.spb.ru

Отсутствие "Спутника Лайт" подтверждается данными интерактивной карты пунктов вакцинации, размещенной на сайте регионального минздрава. Также о невозможности привиться именно этим препаратом сообщили на "горячей линии" 122.

На "горячей линии" также сообщили, что желающих привиться "Спутником Лайт" вносят в лист ожидания и распределяют данные по поликлиникам и больницам. Также можно записаться непосредственно в поликлинике. Когда вакцина вновь появится в Самарской области, неизвестно.

"Нам представляют данные только на текущий день, неизвестно, будет ли в ближайшее время поставка", - сообщили на "горячей линии".

В Самарской городской больнице №6 рассказали, что закончили прививочную кампанию вакциной "Спутник Лайт" полторы недели назад.

"Полторы недели назад закончили прививать, с тех пор поставок вакцины не было. До того прививали три месяца. Сейчас в листе ожидания менее 100 человек. Пока нет информации, когда ждать новую поставку", - прокомментировали сотрудники больницы.

Также в медучреждении отметили, что пока у них не было случаев, при которых срок действия предыдущей вакцины истек и действие QR-кода завершилось до того, как была сделана ревакцинация.

В министерстве здравоохранения Самарской области, комментируя ситуацию, заявили, что ведомство обратилось в федеральный Минздрав с просьбой о дополнительных поставках вакцины, в том числе "Спуник Лайт". "Обращаем внимание, любая из четырех зарегистрированных в нашей стране вакцин позволит создать необходимую защиту от новой коронавирусной инфекции", - отметили в минздраве региона.

Отметим, что дефицит вакцины "Спутник Лайт" отмечается во многих регионах. 1 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос с ее поставками решен.

"Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье разрешены, сегодня отправка идет везде", - сообщил министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.

По данным Госуслуг, QR-код вакцинированного действует один год, перенесшего болезнь - полгода. "Спутник Лайт" применяется для ревакцинации. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом рекомендовал ревакцинироваться раз в полгода.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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