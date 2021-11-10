Самарские детские спортучреждения будут работать до 14 ноября дистанционно

На городском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили режим работы детских спортивных учреждений Самары.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов пояснил, что по 14 ноября спортивные школы, частные клубы и секции будут работать в дистанционном формате. Это решение было принято, чтобы минимизировать контакты между детьми. Также приостанавливается проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Вводятся ограничения на посещение детьми фитнесс-центров совместно с родителями.