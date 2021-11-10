БК "Самара" обыграл "Уфимца"

Неудачно начав матч с "Уфимцем", "Самара" смогла переломить игру и добиться победы - 81:69.

2:12 после пяти сыгранных минут - болельщики, соскучившиеся по баскетболу и по нашей команде, явно ожидали от нее не того. Встряхнул самарцев Алексей Нестеров: выйдя со скамейки, за минуту он настрелял 7 очков - и команда устремилась в погоню. Кульминации она достигла на последних мгновениях стартового периода: Максим Шелекето точным трехочковым под сирену впервые в матче вывел хозяев вперед - 25:23.

В начале второй четверти наша команда чуть укрепила свое положение. Максим Барашков в быстром отрыве вколотил сверху - 32:25 после двух с небольшим минут. За следующие четыре минуты соперники на двоих набрали только одно очко. Затянувшуюся паузу к восторгу болельщиков прервал Максим Дыбовский, чья треха установила максимальные для "Самары" девять очков перевеса - 35:26. Впрочем, к большому перерыву гости вновь были довольно близко - 39:34.

Но едва началась третья десятиминутка - самарцы устремились вперед. Владимир Пичкуров открыл результативный отрезок, а Максим Шелекето двумя подряд трехочковыми его подытожил - 49:34 к середине четверти. На этот раз преимущество удалось удержать до перерыва - 62:48 к концу периода.

В заключительной четверти хозяева уже не упускали инициативу, удерживая соперника на дистанции в 12-14 очков. За две минуты до сирены уфимцы подобрались на расстояние в 10 очков (75:65) - но уж большего "Самара" им не позволила. И треха Александра Гаврилова стала для гостей, по сути, приговором.

81:69 - непростая победа "Самары".