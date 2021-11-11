В Самаре пройдет тематическая межрегиональная научно-практическая конференция

В субботу, 13 ноября, в 09:30 в ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" (пр. Ленина, 14а) состоится Межрегиональная научно-практическая конференция "Российские немцы в полиэтничной среде Самарского края. История и современность".

Просветительское мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и приурочено к 30-летию общественной организации Самарской области "Региональный центр немецкой культуры "Надежда".

Организаторами определен ряд направлений работы, которые будут представлены в следующих информационных блоках:

- немецкие поселения на территории Самарского края в исторической ретроспективе;

- страницы истории самарских немцев в XVIII-XXI веках;

- самарские немцы - выдающиеся деятели науки, культуры и искусств;

- результаты 30-летней деятельности общественной организации "Региональный центр немецкой культуры "Надежда".

Для слушателей конференции предусмотрена выдача Сертификата участника.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет с соблюдением всех требований безопасности в период пандемии. Также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки запланирован онлайн-формат - предусмотрена трансляция на платформе Zoom по ссылке (идентификатор конференции: 838 4085 9440; код доступа: 5NAL1E; при подключении участникам обязательно указывать фамилию и имя). Для подключения и получения сборника тематических материалов желающим необходимо направить заявку в свободной форме в оргкомитет конференции по электронной почте: irma05@samtel.ru. Также с представителями оргкомитета можно проконсультироваться по телефону 8 (846) 201-14-81; группа ОО СО "Региональный центр немецкой культуры "Надежда" сети "ВКонтакте".

Кроме того, организаторы обращают внимание участников конференции офлайн-формата на то, что для демонстрации презентации или видеороликов рекомендуется заблаговременно прислать их (с указанием ссылки на облачное хранилище) до 15:00 12 ноября по электронному адресу: irma05@samtel.ru (будут подготовлены резервные копии). Помимо этого, нужно учесть, что отведенный для каждого доклада регламент составляет 10 минут.

Инициаторами конференции, которая пройдет при поддержке администрации Самары, выступают ОО СО "Региональный центр немецкой культуры "Надежда", Немецкая национально-культурная автономия г.о. Самара и ФГОУ ВО "Самарский государственный институт культуры".