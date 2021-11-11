В Самаре пройдет тематическая межрегиональная научно-практическая конференция

В субботу, 13 ноября, в 09:30 в ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" (пр. Ленина, 14а) состоится Межрегиональная научно-практическая конференция "Российские немцы в полиэтничной среде Самарского края. История и современность".
Просветительское мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и приурочено к 30-летию общественной организации Самарской области "Региональный центр немецкой культуры "Надежда".
Организаторами определен ряд направлений работы, которые будут представлены в следующих информационных блоках:
- немецкие поселения на территории Самарского края в исторической ретроспективе;
- страницы истории самарских немцев в XVIII-XXI веках;
- самарские немцы - выдающиеся деятели науки, культуры и искусств;
- результаты 30-летней деятельности общественной организации "Региональный центр немецкой культуры "Надежда".
Для слушателей конференции предусмотрена выдача Сертификата участника.
Стоит отметить, что мероприятие пройдет с соблюдением всех требований безопасности в период пандемии. Также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки запланирован онлайн-формат - предусмотрена трансляция на платформе Zoom по ссылке (идентификатор конференции: 838 4085 9440; код доступа: 5NAL1E; при подключении участникам обязательно указывать фамилию и имя). Для подключения и получения сборника тематических материалов желающим необходимо направить заявку в свободной форме в оргкомитет конференции по электронной почте: irma05@samtel.ru. Также с представителями оргкомитета можно проконсультироваться по телефону 8 (846) 201-14-81; группа ОО СО "Региональный центр немецкой культуры "Надежда" сети "ВКонтакте".
Кроме того, организаторы обращают внимание участников конференции офлайн-формата на то, что для демонстрации презентации или видеороликов рекомендуется заблаговременно прислать их (с указанием ссылки на облачное хранилище) до 15:00 12 ноября по электронному адресу: irma05@samtel.ru (будут подготовлены резервные копии). Помимо этого, нужно учесть, что отведенный для каждого доклада регламент составляет 10 минут.
Инициаторами конференции, которая пройдет при поддержке администрации Самары, выступают ОО СО "Региональный центр немецкой культуры "Надежда", Немецкая национально-культурная автономия г.о. Самара и ФГОУ ВО "Самарский государственный институт культуры".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.