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В пятницу, 12 ноября, АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти в связи с отсутствием электронных компонентов, сообщает профсоюзная организация предприятия.