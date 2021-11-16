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Кино Культура

В "Вертикали" откроется выставка, посвященная Эмилю Брагинскому

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 ноября, в 18:30, в кинотеатре "Вертикаль" откроется выставка музея Эльдара Рязанова, посвященная 100-летию со дня рождения драматурга, сценариста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля (Эмиля) Брагинского.

В 19:00 покажут его культовый фильм "Берегись автомобиля".

Эмиль Брагинский прежде всего известен литературным сотрудничеством с Эльдаром Рязановым. Вместе они написали сценарии к 10 фильмам, среди них "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы", "Служебный роман" и "Вокзал для двоих".

Однако часто самостоятельные произведения Эмиля Брагинского незаслуженно остаются в тени. Его наивные и трогательные лирические комедии наполнены глубокой любовью к человеку, к его силе духа и маленьким слабостям.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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