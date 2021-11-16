В "Вертикали" откроется выставка, посвященная Эмилю Брагинскому

В пятницу, 19 ноября, в 18:30, в кинотеатре "Вертикаль" откроется выставка музея Эльдара Рязанова, посвященная 100-летию со дня рождения драматурга, сценариста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля (Эмиля) Брагинского.

В 19:00 покажут его культовый фильм "Берегись автомобиля".

Эмиль Брагинский прежде всего известен литературным сотрудничеством с Эльдаром Рязановым. Вместе они написали сценарии к 10 фильмам, среди них "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы", "Служебный роман" и "Вокзал для двоих".

Однако часто самостоятельные произведения Эмиля Брагинского незаслуженно остаются в тени. Его наивные и трогательные лирические комедии наполнены глубокой любовью к человеку, к его силе духа и маленьким слабостям.