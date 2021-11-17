Власти Самары добились сноса дома Халиуллова в апелляции

Департамент градостроительства Самары добился в апелляционной инстанции решения о сносе недостроя ООО "Стройлекс" на 9-й просеке. До конца зимы компания должна освободить земельный участок.

Напомним, дело о сносе постройки "Стролекса" длится длится уже более двух лет. Компания, принадлежащая сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова, возводила на берегу реки Волги, 59а таунхаус без разрешения. Как ранее сообщал Волга Ньюс представитель компании, процесс получения документов растянулся из-за волокиты: на момент готовности бумаг были внесены изменения в генплан и правила застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации.

В апелляционную инстанцию застройщик представил копию заявления о получении разрешения на строительство. Но суд не приобщил этот документ, так как он не предъявлялся при рассмотрении в первой инстанции.

Апелляционная инстанция отменила решение арбитража, который отказал в требовании снести постройку. Суд пришел к выводу, что здание находится в водоохранной зоне, что не соответствует назначению земельного участка. Кроме того, площадь застройки частично располагается в охранной зоне ЛЭП, канализации, водо- и теплопровода, а также в санитарной зоне головного водозабора. Апелляция подвергла сомнению выводы эксперта о безопасности строения.