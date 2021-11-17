Власти Самары добились сноса дома Халиуллова в апелляции

Департамент градостроительства Самары добился в апелляционной инстанции решения о сносе недостроя ООО "Стройлекс" на 9-й просеке. До конца зимы компания должна освободить земельный участок.
Напомним, дело о сносе постройки "Стролекса" длится длится уже более двух лет. Компания, принадлежащая сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова, возводила на берегу реки Волги, 59а таунхаус без разрешения. Как ранее сообщал Волга Ньюс представитель компании, процесс получения документов растянулся из-за волокиты: на момент готовности бумаг были внесены изменения в генплан и правила застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации.
В апелляционную инстанцию застройщик представил копию заявления о получении разрешения на строительство. Но суд не приобщил этот документ, так как он не предъявлялся при рассмотрении в первой инстанции.
Апелляционная инстанция отменила решение арбитража, который отказал в требовании снести постройку. Суд пришел к выводу, что здание находится в водоохранной зоне, что не соответствует назначению земельного участка. Кроме того, площадь застройки частично располагается в охранной зоне ЛЭП, канализации, водо- и теплопровода, а также в санитарной зоне головного водозабора. Апелляция подвергла сомнению выводы эксперта о безопасности строения.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.