Мэрии Самары не удалось добиться сноса дома Халиуллова на берегу Волги

Во вторник, 29 июня, Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту градостроительства Самары в удовлетворении иска о сносе таунхауса на 9-й просеке, который строит компания "Стройлекс" сына экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова - Рамилю. Пока опубликована лишь резолютивная часть и причины отказа не ясны.
Напомним, департамент градостроительства Самары в сентябре 2019 г. обратился в суд с иском, в котором просил признать самостроем и снести двухэтажное здание площадью 567 кв. м на 9-й просеке по адресу Берег реки Волги, 59а.
Представитель истца в суде заявлял, что процесс получения документов растянулся из-за изменений в генплане и правилах застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации. Также он сообщал, что земля под объектом оформлена в собственность и возведенное здание соответствует проекту. Компания остановила работы на стадии коробки до вынесения решения суда.
В феврале 2021 г. была назначена экспертиза, которая установила, что здание соответствует градостроительным нормам.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))