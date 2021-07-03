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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрии Самары не удалось добиться сноса дома Халиуллова на берегу Волги

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту градостроительства Самары в удовлетворении иска о сносе таунхауса на 9-й просеке, который строит компания "Стройлекс" сына экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова - Рамилю. Пока опубликована лишь резолютивная часть и причины отказа не ясны.

Напомним, департамент градостроительства Самары в сентябре 2019 г. обратился в суд с иском, в котором просил признать самостроем и снести двухэтажное здание площадью 567 кв. м на 9-й просеке по адресу Берег реки Волги, 59а.

Представитель истца в суде заявлял, что процесс получения документов растянулся из-за изменений в генплане и правилах застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации. Также он сообщал, что земля под объектом оформлена в собственность и возведенное здание соответствует проекту. Компания остановила работы на стадии коробки до вынесения решения суда.

В феврале 2021 г. была назначена экспертиза, которая установила, что здание соответствует градостроительным нормам.

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